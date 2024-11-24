Уклонист из Уфы сбежал от своего младенца

Вскоре владелице организации стала известна реальная причина внезапного переезда пары — выяснилось, что в Уфе у супругов остался нежеланный сын, которому не исполнилось и года. Пара решила сбежать, чтобы не воспитывать его. Кроме того, как считал сам молодой человек, переездом из Уфы он скрывался от «призыва на СВО».