Уклонист из Уфы сбежал от своего младенца

Posted 24 ноября, 14:42
Published 24 ноября, 14:42
Modified 24 ноября, 16:25
Updated 24 ноября, 16:25
Молодой человек из Уфы вместе со своей супругой под предлогом того, что им негде жить, поселился в одном из чебоксарских грум-салонов — хозяйка позволила молодожёнам недолго пересидеть у неё, так как ранее уфимец помогал ей с передержкой собак.
Вскоре владелице организации стала известна реальная причина внезапного переезда пары — выяснилось, что в Уфе у супругов остался нежеланный сын, которому не исполнилось и года. Пара решила сбежать, чтобы не воспитывать его. Кроме того, как считал сам молодой человек, переездом из Уфы он скрывался от «призыва на СВО».
Когда хозяйка салона настояла на том, чтобы супруги вернулись, те исчезли — а заодно обокрали женщину, похитив её смартфон, стиральную машину и несколько дорогих грумерских инструментов. Женщина написала заявление в МВД.
Ранее Mkset сообщал о новых заявлениях российских властей касательно новой волны мобилизации мужчин для участия в СВО.