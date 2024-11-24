Уфимских квадроберов пригласили на федеральное ТВ

Posted 24 ноября, 04:59
Published 24 ноября, 04:59
Modified 24 ноября, 11:08
Updated 24 ноября, 11:08
В студии Руслан и Эмиль появились эффектно — на четвереньках и со всей нужной атрибутикой, в костюмах кота и тигра. Перед тем, как сесть и начать диалог, уфимцы немного побегали по центру студии, изображая животных, соответствующих их амплуа.
Как рассказали гости программы, своё увлечение они сами относят скорее к спорту, чем к субкультуре. В защиту своего утверждения квадробику Руслан и Эмиль сравнили с хоббихорсингом — видом спорта со «скачками» на известной детской игрушке, представляющей собой палку с головой коня.
— Мы хотим, чтобы квадробинг тоже причисляли к виду спорта <…> Я кандидат в мастера спорта по бегу <…> Когда ты бегаешь на четвереньках — у тебя все группы мышц задействованы, — рассказывает Эмиль, пытаясь справиться с нападками от всего зрительного зала.
Ранее Mkset сообщал о том, что в фотоловушку природного парка «Аслы-куль» попал лось с пронзительным взглядом.