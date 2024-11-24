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Posted 24 ноября, 04:59

Published 24 ноября, 04:59

Modified 24 ноября, 11:08

Updated 24 ноября, 11:08

Уфимских квадроберов пригласили на федеральное ТВ

Уфимских квадроберов пригласили на федеральное ТВ

24 ноября 2024, 04:59
Фото: 1tv.ru.
Двое уфимцев — приверженцев субкультуры квадроберов — стали гостями программы «Пусть говорят»(16+) на «Первом канале».

В студии Руслан и Эмиль появились эффектно — на четвереньках и со всей нужной атрибутикой, в костюмах кота и тигра. Перед тем, как сесть и начать диалог, уфимцы немного побегали по центру студии, изображая животных, соответствующих их амплуа.

Как рассказали гости программы, своё увлечение они сами относят скорее к спорту, чем к субкультуре. В защиту своего утверждения квадробику Руслан и Эмиль сравнили с хоббихорсингом — видом спорта со «скачками» на известной детской игрушке, представляющей собой палку с головой коня.

— Мы хотим, чтобы квадробинг тоже причисляли к виду спорта <…> Я кандидат в мастера спорта по бегу <…> Когда ты бегаешь на четвереньках — у тебя все группы мышц задействованы, — рассказывает Эмиль, пытаясь справиться с нападками от всего зрительного зала.
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