Уфимских квадроберов пригласили на федеральное ТВ

В студии Руслан и Эмиль появились эффектно — на четвереньках и со всей нужной атрибутикой, в костюмах кота и тигра. Перед тем, как сесть и начать диалог, уфимцы немного побегали по центру студии, изображая животных, соответствующих их амплуа.