Тарифы ЖКХ Башкирии могут поднять на 17%

В документе указан минимальный индекс повышения цен на ЖКХ для каждого субъекта РФ. В случае с Башкортостаном — это 14,5%. При этом добавить Республика Башкортостан имеет право ещё 2,1%. Таким образом, власти могут повысить тарифы сразу на 16,7%.