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Posted 24 ноября, 14:16

Published 24 ноября, 14:16

Modified 24 ноября, 16:27

Updated 24 ноября, 16:27

Тарифы ЖКХ Башкирии могут поднять на 17%

Тарифы ЖКХ Башкирии могут поднять на 17%

24 ноября 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney.
Башкирия вслед за остальными регионами повысит плату за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года — об этом распорядился глава федерального Кабмина Михаил Мишустин.

В документе указан минимальный индекс повышения цен на ЖКХ для каждого субъекта РФ. В случае с Башкортостаном — это 14,5%. При этом добавить Республика Башкортостан имеет право ещё 2,1%. Таким образом, власти могут повысить тарифы сразу на 16,7%.

Напомним, в последний раз цена на услуги ЖКХ в регионе повышали 1 июля 2024 года. Так, стоимость отопления составляет ₽2831,17 за 1 Гкал.

Счета за услуги ЖКХ жителям региона выставляют по данным с приборов учёта, однако жильцам тех домов, где счётчика нет, платить нужно по нормативу.

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