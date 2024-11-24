Тарифы ЖКХ Башкирии могут поднять на 17%

Posted 24 ноября, 14:16
Published 24 ноября, 14:16
Modified 24 ноября, 16:27
Updated 24 ноября, 16:27
В документе указан минимальный индекс повышения цен на ЖКХ для каждого субъекта РФ. В случае с Башкортостаном — это 14,5%. При этом добавить Республика Башкортостан имеет право ещё 2,1%. Таким образом, власти могут повысить тарифы сразу на 16,7%.
Напомним, в последний раз цена на услуги ЖКХ в регионе повышали 1 июля 2024 года. Так, стоимость отопления составляет ₽2831,17 за 1 Гкал.
Счета за услуги ЖКХ жителям региона выставляют по данным с приборов учёта, однако жильцам тех домов, где счётчика нет, платить нужно по нормативу.