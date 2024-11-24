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Posted 24 ноября, 14:57

Published 24 ноября, 14:57

Modified 24 ноября, 16:23

Updated 24 ноября, 16:23

Таксисты игнорируют мост в Уфе и накручивают счетчик

Таксисты игнорируют мост в Уфе и накручивают счетчик

24 ноября 2024, 14:57
Фото: 1MI.
Пользователи сервиса такси «Яндекс Go» столкнулись с неадекватным построением маршрутов приложением агрегатора — рассказывают Mkset пользователи в воскресенье, 24 ноября.

Так, при попытке вызвать машину из Забелья в центр Уфы, водителям подбирают неоптимальный путь «крюком». Вместо прямого проезда по Затонскому мосту, машине пришлось бы ехать к трассе Уфа — Оренбург, минуя большую часть уфимского Забелья и Дёмский район.

Внимательно рассмотрев карту, можно было увидеть, что на картах «Яндекса» по какой-то причине обозначалась закрытой переправа через реку Белую. При этом власти города ни о каких транспортных ограничениях не сообщали, местные жители также опровергли факт закрытия Затонского моста.

Цена на такси из-за «фантомного перекрытия» выросла сразу в два раза. Если обычная цена такого маршрута составляет около ₽500, то из-за ошибки составляла уже ₽1000. При попытке проложить аналогичный маршрут в других агрегаторах такси, подобных проблем не возникло.

Корреспондент Mkset удостоверился в проблемах со стороны «Яндекса». В техподдержке ошибку признали: сейчас на картах сервиса перекрытие на Затонском мосту не обозначено.

Фото: скриншот «Яндекс Go»
Таксист-нелегал попался в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе задержали таксиста-нелегала, подвозившего людей без документов.

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