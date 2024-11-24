Таксисты игнорируют мост в Уфе и накручивают счетчик

Posted 24 ноября, 14:57
Published 24 ноября, 14:57
Modified 24 ноября, 16:23
Updated 24 ноября, 16:23
Так, при попытке вызвать машину из Забелья в центр Уфы, водителям подбирают неоптимальный путь «крюком». Вместо прямого проезда по Затонскому мосту, машине пришлось бы ехать к трассе Уфа — Оренбург, минуя большую часть уфимского Забелья и Дёмский район.
Внимательно рассмотрев карту, можно было увидеть, что на картах «Яндекса» по какой-то причине обозначалась закрытой переправа через реку Белую. При этом власти города ни о каких транспортных ограничениях не сообщали, местные жители также опровергли факт закрытия Затонского моста.
Цена на такси из-за «фантомного перекрытия» выросла сразу в два раза. Если обычная цена такого маршрута составляет около ₽500, то из-за ошибки составляла уже ₽1000. При попытке проложить аналогичный маршрут в других агрегаторах такси, подобных проблем не возникло.
Корреспондент Mkset удостоверился в проблемах со стороны «Яндекса». В техподдержке ошибку признали: сейчас на картах сервиса перекрытие на Затонском мосту не обозначено.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе задержали таксиста-нелегала, подвозившего людей без документов.