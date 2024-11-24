Таксисты игнорируют мост в Уфе и накручивают счетчик

Внимательно рассмотрев карту, можно было увидеть, что на картах «Яндекса» по какой-то причине обозначалась закрытой переправа через реку Белую. При этом власти города ни о каких транспортных ограничениях не сообщали, местные жители также опровергли факт закрытия Затонского моста.