Штраф до ₽5 млн ввели в Башкирии

Posted 24 ноября, 14:23
Published 24 ноября, 14:23
Modified 24 ноября, 16:27
Updated 24 ноября, 16:27
В законе появились строчки о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — добровольного отказа от деторождения. Аргументировать в пользу такого мировоззрения нельзя будет в СМИ, интернете, по телевидению и посредством других способов распространения информации. Фактически, ответственность за пропаганду чайлдфри предполагалась уже существующими законами, однако ранее распространять упомянутую идеологию нельзя было лишь среди детей.
Максимальный штраф, который придётся за нарушение закона выплатить физическим лицам, составляет ₽400 тысяч. У должностных лиц эта сумма в два раза больше — штраф у таких нарушителей может составить вплоть до ₽800 тысяч. Юрлицам же за пропаганду чайлдфри в худшем случае придётся отдать сразу ₽5 млн.
Ранее, как сообщал Mkset, администрация одного из районов Уфы напомнила о действии налогообложения в отношении несовершеннолетних жителей города.