Штраф до ₽5 млн ввели в Башкирии

В законе появились строчки о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — добровольного отказа от деторождения. Аргументировать в пользу такого мировоззрения нельзя будет в СМИ, интернете, по телевидению и посредством других способов распространения информации. Фактически, ответственность за пропаганду чайлдфри предполагалась уже существующими законами, однако ранее распространять упомянутую идеологию нельзя было лишь среди детей.