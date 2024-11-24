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Posted 24 ноября, 14:23

Published 24 ноября, 14:23

Modified 24 ноября, 16:27

Updated 24 ноября, 16:27

Штраф до ₽5 млн ввели в Башкирии

Штраф до ₽5 млн ввели в Башкирии

24 ноября 2024, 14:23
Фото: 1MI.
Вслед за федеральными поправками в Башкортостане начнёт действовать новая редакция законодательства — Госдума РФ приняла соответствующий документ в ноябре 2024 года.

В законе появились строчки о запрете пропаганды идеологии чайлдфри — добровольного отказа от деторождения. Аргументировать в пользу такого мировоззрения нельзя будет в СМИ, интернете, по телевидению и посредством других способов распространения информации. Фактически, ответственность за пропаганду чайлдфри предполагалась уже существующими законами, однако ранее распространять упомянутую идеологию нельзя было лишь среди детей.

Максимальный штраф, который придётся за нарушение закона выплатить физическим лицам, составляет ₽400 тысяч. У должностных лиц эта сумма в два раза больше — штраф у таких нарушителей может составить вплоть до ₽800 тысяч. Юрлицам же за пропаганду чайлдфри в худшем случае придётся отдать сразу ₽5 млн.

Детям придется платить налоги в Башкирии
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Ранее, как сообщал Mkset, администрация одного из районов Уфы напомнила о действии налогообложения в отношении несовершеннолетних жителей города.

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