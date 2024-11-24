Сегодня в Уфе: вспаханное «ожерелье» и мост-призрак

Изначально чиновники обещали снять все ограничения ровно в полночь, однако позже изменили время на 08:00. До этого власти регулярно подчёркивали, что дата открытия переправы смещаться не будет. Что ж, дата и в правду не изменилась. Однако не исключено, что те немногие, кто планировал ехать по путепроводу раньше этого времени, в итоге вынуждены были пересмотреть свои планы и отправиться в поездку на старом-добром общественном транспорте. Либо же делая огромный крюк вокруг Уфы.