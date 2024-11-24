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Posted 24 ноября, 19:00

Published 24 ноября, 19:00

Modified 24 ноября, 19:37

Updated 24 ноября, 19:37

Сегодня в Уфе: вспаханное «ожерелье» и мост-призрак

Сегодня в Уфе: вспаханное «ожерелье» и мост-призрак

24 ноября 2024, 19:00
Фото: Огромная ель перед уфимском Дворцом спорта. Город Уфа / Telegram.
Рассказываем всё, что нужно знать к понедельнику, 25 ноября, и подводим итоги минувшего дня.

Погода в Уфе

В Уфе в понедельник, 25 октября, прогнозируют переменную облачность, осадков не обещается. Ветер — от 5 до 10 м/c. Местами также возможны туман и гололёд. Температурные показатели: до -3°C… -5°C ночью и 0°C… +2°C днём.

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Отключения воды в Уфе

Согласно расписанию «Уфаводоканала», в понедельник, 25 ноября, без воды оставят жителей домов в СНТ «Козарез» в Ленинском районе города. Масштабные ограничения приготовили в Уфе также к концу недели — в четверг, 28 ноября, от водоснабжения отключат 135 частных домов в Дёмском и Кировском районах, а также стоматологию и гостиницу.

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Первый час пик на Шакшинском мосту

Многострадальную переправу частично — по одной полосе в каждую сторону — открыли ранним утром воскресенья, 24 ноября.

Изначально чиновники обещали снять все ограничения ровно в полночь, однако позже изменили время на 08:00. До этого власти регулярно подчёркивали, что дата открытия переправы смещаться не будет. Что ж, дата и в правду не изменилась. Однако не исключено, что те немногие, кто планировал ехать по путепроводу раньше этого времени, в итоге вынуждены были пересмотреть свои планы и отправиться в поездку на старом-добром общественном транспорте. Либо же делая огромный крюк вокруг Уфы.

В любом случае, для шакшинцев очередная эпопея с тесными электричками, наконец, закончилась.

Напомним, полностью движение по остальным двум полосам путепровода откроют 27 декабря 2024 года.

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«Фантомное перекрытие»

Пока где-то прибавилось — где-то, наоборот, убавляется. В воскресенье, 24 ноября, уфимцы столкнулись со странным багом в одном из самых популярных агрегаторов такси — жители Забелья не могли попасть в основную часть города по Затонскому мосту, вместо этого приложение почему-то вело автомобили в объезд всей юго-западной части Уфы, повышая тариф в два раза.

Таким образом, жителям, например, посёлка 8 Марта, удалось немного побыть в шкуре шакшинцев.

Между тем причина сбоя вскоре была выяснена — на картах по какой-то причине был обозначен закрытым Затонский мост, хотя никаких ограничений там на самом деле не вводилось. Сейчас всё исправлено.

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Перекрытия дорог в Уфе

А вот по-настоящему закрыли в столице Башкирии другую проезжую часть — в связи с проведением форума «Россия — Казахстан» власти ограничили проезд по всей улице Мусы Гареева. Вновь запустят её только 10 декабря.

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Форум «Россия-Казахстан»

Кстати о форуме, до его старта остался всего день — программа мероприятий запланирована на 26–27 ноября. Среди самых важных гостей — президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Правда, присутствовать они будут лишь по видеосвязи во второй день форума.

Пиар-компания форума между тем идёт полным ходом — в этот раз стало известно, что к нему готовят огромную башню урамы. Этот десерт схож со знакомым всем хворостом. Кулинары в этот раз планируют поставить очередной рекорд — башня урамы будет высотой в 2,5 м. Для этого было закуплено 500 л масла, 120 кг муки и 2,5 тысячи яиц.

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Вспаханное «Ожерелье»

От проблем с дорогами страдают не только автомобилисты. Провалом обернулся ремонт одной из троп «Уфимского ожерелья». Из-за погодных условий дорожники не успели закончить процесс укладки консервирующего слоя на зиму. В итоге тропинка осталась «вспаханной» и грязной.

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