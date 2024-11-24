«Салават Юлаев» — «Северсталь»: где смотреть матч, прогнозы на победу

Из последних трёх встреч у «зелёных» были проиграны два — против «Нефтехимика» и «Магнитки». Чудом «СЮ» удалось одолеть в предпоследнем матче тольяттинскую «Ладу» — до самого конца игры команды шли «1:0» не в пользу уфимского клуба, однако на последней минуте «юлаевцы» сравняли счёт на табло, а затем вышли победителями из овертайма.