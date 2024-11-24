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Posted 24 ноября, 14:42

Published 24 ноября, 14:42

Modified 24 ноября, 16:23

Updated 24 ноября, 16:23

«Салават Юлаев» сразится с «Северсталью»

«Салават Юлаев» — «Северсталь»: где смотреть матч, прогнозы на победу

24 ноября 2024, 14:42
Фото: mkset.ru.

«Салават Юлаев» сразится с «Северсталью»

Хоккейный клуб из Уфы в рамках выездной серии проведёт матч с череповецкой командой на «Ледовой арене» в понедельник, 25 ноября.

«Салават Юлаев»

Из последних трёх встреч у «зелёных» были проиграны два — против «Нефтехимика» и «Магнитки». Чудом «СЮ» удалось одолеть в предпоследнем матче тольяттинскую «Ладу» — до самого конца игры команды шли «1:0» не в пользу уфимского клуба, однако на последней минуте «юлаевцы» сравняли счёт на табло, а затем вышли победителями из овертайма.

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Неудачи «СЮ» болельщики связывают с временной потерей ими одного из звёздных игроков — Джоша Ливо, который получив травму в ходе одного из матчей.

«Северсталь»

Череповецкий клуб ведёт серию из двух побед. Недавно им удалось победить со счётом 2:1 владивостокский «Адмирал» и казанский «Ак Барс», забросив семь шайб против пяти.

История встреч

С начала 2021 года команды встречались на льду десять раз — победными для «Северстали» оказались лишь три игры. Последний матч у череповецкой команды с «Салаватом» был в августе 2024 года. Тогда «Северсталь» победила со счётом 1:0.

Прогнозы

Преимущество череповчан в основном время букмекерскими конторами оценивается в 2,35, а «юлаевцев» — 2,5. Коэффициент на ничью — 3,95.

В целом по итогу турнира команды идут вровень — у обоих клубов было по 17 побед. «Северсталь» забила 84 гола, «СЮ» — 79.

Несмотря на то, что большинство любителей хоккея, судя по всему, уверена в победе «СЮ», уфимская команда явно испытывает трудности от потери Джоша Ливо.

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