«Салават Юлаев» — «Северсталь»: где смотреть матч, прогнозы на победу

Posted 24 ноября, 14:42
Published 24 ноября, 14:42
Modified 24 ноября, 16:23
Updated 24 ноября, 16:23
Из последних трёх встреч у «зелёных» были проиграны два — против «Нефтехимика» и «Магнитки». Чудом «СЮ» удалось одолеть в предпоследнем матче тольяттинскую «Ладу» — до самого конца игры команды шли «1:0» не в пользу уфимского клуба, однако на последней минуте «юлаевцы» сравняли счёт на табло, а затем вышли победителями из овертайма.
Неудачи «СЮ» болельщики связывают с временной потерей ими одного из звёздных игроков — Джоша Ливо, который получив травму в ходе одного из матчей.
Череповецкий клуб ведёт серию из двух побед. Недавно им удалось победить со счётом 2:1 владивостокский «Адмирал» и казанский «Ак Барс», забросив семь шайб против пяти.
С начала 2021 года команды встречались на льду десять раз — победными для «Северстали» оказались лишь три игры. Последний матч у череповецкой команды с «Салаватом» был в августе 2024 года. Тогда «Северсталь» победила со счётом 1:0.
Преимущество череповчан в основном время букмекерскими конторами оценивается в 2,35, а «юлаевцев» — 2,5. Коэффициент на ничью — 3,95.
В целом по итогу турнира команды идут вровень — у обоих клубов было по 17 побед. «Северсталь» забила 84 гола, «СЮ» — 79.
Несмотря на то, что большинство любителей хоккея, судя по всему, уверена в победе «СЮ», уфимская команда явно испытывает трудности от потери Джоша Ливо.