«Салават Юлаев» разгромно уступил «Нефтехимику»

Уфимец Динар Алалыкин отметился заброшенной в ворота соперников шайбой уже на пятой минутой, однако на этом удача перестала сопутствовать команде. За этим последовали три пропущенных гола от нижнекамцев — Райли Барбера, Евгения Митякина и Никиты Хоружева. Сократить отставание удалось Деннису Яну на 37-й минуте. В последнем периоде — за 51 секунду до сирены — Жан-Себастьен Ди забросил в ворота «СЮ» ещё одну шайбу. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Нефтехимика»