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Posted 24 ноября, 03:24

Published 24 ноября, 03:24

Modified 24 ноября, 11:23

Updated 24 ноября, 11:23

«Салават Юлаев» разгромно уступил «Нефтехимику»

«Салават Юлаев» разгромно уступил «Нефтехимику»

24 ноября 2024, 03:24
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Уфимскому хоккейному клубу нанесли поражение в очередном гостевом матче.

Игра «Салавата» с «Нефтехимиком», напомним, проходила в субботу, 23 ноября, на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске.

Уфимец Динар Алалыкин отметился заброшенной в ворота соперников шайбой уже на пятой минутой, однако на этом удача перестала сопутствовать команде. За этим последовали три пропущенных гола от нижнекамцев — Райли Барбера, Евгения Митякина и Никиты Хоружева. Сократить отставание удалось Деннису Яну на 37-й минуте. В последнем периоде — за 51 секунду до сирены — Жан-Себастьен Ди забросил в ворота «СЮ» ещё одну шайбу. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Нефтехимика»

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Прошлая гостевая игра — против тольяттинской «Лады» — прошла для «Салавата Юлаева» куда удачнее. Как сообщал Mkset, к концу игры «зелёные» проигрывали со счётом 1:0, однако на последней минуте сравняли счёт и вышли победителями из овертайма.

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