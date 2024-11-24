«Салават Юлаев» разгромно уступил «Нефтехимику»

Posted 24 ноября, 03:24
Published 24 ноября, 03:24
Modified 24 ноября, 11:23
Updated 24 ноября, 11:23
Игра «Салавата» с «Нефтехимиком», напомним, проходила в субботу, 23 ноября, на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске.
Уфимец Динар Алалыкин отметился заброшенной в ворота соперников шайбой уже на пятой минутой, однако на этом удача перестала сопутствовать команде. За этим последовали три пропущенных гола от нижнекамцев — Райли Барбера, Евгения Митякина и Никиты Хоружева. Сократить отставание удалось Деннису Яну на 37-й минуте. В последнем периоде — за 51 секунду до сирены — Жан-Себастьен Ди забросил в ворота «СЮ» ещё одну шайбу. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Нефтехимика»
Прошлая гостевая игра — против тольяттинской «Лады» — прошла для «Салавата Юлаева» куда удачнее. Как сообщал Mkset, к концу игры «зелёные» проигрывали со счётом 1:0, однако на последней минуте сравняли счёт и вышли победителями из овертайма.