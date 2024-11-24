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Posted 24 ноября, 08:48

Published 24 ноября, 08:48

Modified 24 ноября, 10:34

Updated 24 ноября, 10:34

Путин наградил мать из Башкирии

Путин наградил мать из Башкирии

24 ноября 2024, 08:48
Фото: kremlin.ru.
Глава Башкортостана Радий Хабиров ко Дню матери в воскресенье, 24 ноября, рассказал о выдающейся женщине.

Героиней публикации стала Фаягуль Абдуллина, жительница села Ермолаево в Куюргазинском районе Республики Башкортостан. Она с супругом занимается воспитанием сразу десятерых детей — шестерых дочек и четверых сыновей.

Фаягуль Абдуллина руководит местным отделением почты, а её муж работает монтажником трубопроводов. Несмотря на работу и домашние хлопоты, сельчанка успевает активно принимать участие в жизни школы и местного детского сада, куда ходят её дети.

Женщина ранее была удостоена высоких наград — медали «Материнская слава». Теперь — новое звание. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ей звания «Мать-героиня». Им обладают всего восемь жительниц Башкортостана.

Путин наградил чиновников из Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин наградил восемь человек из Башкирии.

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