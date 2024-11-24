Путин наградил мать из Башкирии

Posted 24 ноября, 08:48
Published 24 ноября, 08:48
Modified 24 ноября, 10:34
Updated 24 ноября, 10:34
Героиней публикации стала Фаягуль Абдуллина, жительница села Ермолаево в Куюргазинском районе Республики Башкортостан. Она с супругом занимается воспитанием сразу десятерых детей — шестерых дочек и четверых сыновей.
Фаягуль Абдуллина руководит местным отделением почты, а её муж работает монтажником трубопроводов. Несмотря на работу и домашние хлопоты, сельчанка успевает активно принимать участие в жизни школы и местного детского сада, куда ходят её дети.
Женщина ранее была удостоена высоких наград — медали «Материнская слава». Теперь — новое звание. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ей звания «Мать-героиня». Им обладают всего восемь жительниц Башкортостана.