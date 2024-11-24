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Posted 24 ноября, 04:09

Published 24 ноября, 04:09

Modified 24 ноября, 11:22

Updated 24 ноября, 11:22

Почётным уфимцам купят проездные

Почётным уфимцам купят проездные

24 ноября 2024, 04:09
Фото: 1MI.
Власти башкирской столицы закупят социальные билеты для жителей города, имеющих статус почётного горожанина — такой проект на повестку будущего заседания вынесли депутаты уфимского Горсовета.

Проездные на общественный транспорт для льготников — всего 12 штук — должны будут закупить на срок с января по декабрь 2025 года. Для городской казны это обойдётся в ₽86`400. Деньги из бюджета Уфы сперва передадут Горсовету, при их посредничестве гражданам компенсируют стоимость социальных билетов.

Звание Почётного гражданина Уфы присуждается за большой вклад в науку, культуру и экономику столицы Башкирии

Уфимцев просят жаловаться на автобусы
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Ранее Mkset сообщал о том, что на остановках Уфы появились QR-коды от мэрии для жалоб на работу общественного транспорта.

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