Почётным уфимцам купят проездные

Posted 24 ноября, 04:09
Published 24 ноября, 04:09
Modified 24 ноября, 11:22
Updated 24 ноября, 11:22
Проездные на общественный транспорт для льготников — всего 12 штук — должны будут закупить на срок с января по декабрь 2025 года. Для городской казны это обойдётся в ₽86`400. Деньги из бюджета Уфы сперва передадут Горсовету, при их посредничестве гражданам компенсируют стоимость социальных билетов.
Звание Почётного гражданина Уфы присуждается за большой вклад в науку, культуру и экономику столицы Башкирии
Ранее Mkset сообщал о том, что на остановках Уфы появились QR-коды от мэрии для жалоб на работу общественного транспорта.