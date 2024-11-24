Почётным уфимцам купят проездные

Проездные на общественный транспорт для льготников — всего 12 штук — должны будут закупить на срок с января по декабрь 2025 года. Для городской казны это обойдётся в ₽86`400. Деньги из бюджета Уфы сперва передадут Горсовету, при их посредничестве гражданам компенсируют стоимость социальных билетов.