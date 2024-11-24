Новая смертельная опасность вейпов озвучена в Уфе

Posted 24 ноября, 12:36
Published 24 ноября, 12:36
Modified 24 ноября, 12:38
Updated 24 ноября, 12:38
Вейпы по-прежнему воспринимаются как безопасная альтернатива обычным сигаретам, но это мнение ошибочно. Врачи ГКБ №5 в Уфе сообщили Ufatime.ru новом заболевании, связанном с использованием электронных сигарет. Как известно, чаще всего вейпами пользуются подростки.
Основные ингредиенты вейпов включают пропиленгликоль и глицерин. При их нагревании образуются формальдегид, канцерогенный ацетальдегид, потенциально канцерогенный глиоксаль, обладающий мутагенными свойствами, и акролеин, который может вызывать раздражение дыхательных путей. Кроме того, жидкости для вейпинга содержат никотин, ароматизаторы и загустители.
Эти вещества способствуют возникновению нового заболевания EVALI, которое влияет на легкие и известно как вейп-ассоциированная болезнь. У больных этим недугом наблюдаются симптомы, такие как высокая температура, кашель, общее недомогание и одышка. Особенно серьезным признаком считаются патологические изменения в легких, которые можно обнаружить с помощью компьютерной томографии. К тому же, одним из первых и наиболее значительных признаков EVALI становятся нарушения в функционировании пищеварительной системы.
EVALI, что расшифровывается как «повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет и вейпов», представляет собой серьезное заболевание, затрагивающее дыхательную систему.
Впервые этот недуг был официально зафиксирован в 2019 году в Соединенных Штатах, его связывают с рекордными уровнями продаж электронных сигарет и вейпов. В это же время наблюдался резкий рост заболеваний органов дыхания среди подростков и молодежи, использующих эти устройства. По официальным данным, в США от этого нового заболевания пострадали около трех тысяч человек, из которых 68 скончались. Сотни курильщиков получили инвалидность на всю жизнь. Специалисты полагают, что реальное количество заболевших значительно превышает официальные цифры, и эта тенденция будет нарастать в будущем.
Важно отметить, что EVALI не единственное заболевание, связанное с вейпингом. Употребление электронных сигарет также может привести к различным кардиоваскулярным расстройствам, таким как повышение давления и ускорение сердечного ритма. Никотин, содержащийся в жидкостях, влияет на сосудистую систему и может усугублять состояние людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме физических последствий, вейпинг может иметь и психические последствия. Подростки и молодые люди, которые начинают использовать вейпы, подвержены риску зависимости, что может привести к проблемам с концентрацией, настроением и общим психическим состоянием. Эмоциональная нестабильность и тревожность часто сопровождают людей, зависимых от никотина.