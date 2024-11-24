Новая смертельная опасность вейпов озвучена в Уфе

Впервые этот недуг был официально зафиксирован в 2019 году в Соединенных Штатах, его связывают с рекордными уровнями продаж электронных сигарет и вейпов. В это же время наблюдался резкий рост заболеваний органов дыхания среди подростков и молодежи, использующих эти устройства. По официальным данным, в США от этого нового заболевания пострадали около трех тысяч человек, из которых 68 скончались. Сотни курильщиков получили инвалидность на всю жизнь. Специалисты полагают, что реальное количество заболевших значительно превышает официальные цифры, и эта тенденция будет нарастать в будущем.