На повестке у Хабирова: разбитые дороги и форум с Казахстаном

Одним из главных вопросов на повестке дня станет предстоящий форум «Россия — Казахстан», который будет проходить в Уфе 26–27 ноября. На нём ожидается присутствие президентов стран — «виновников торжества». Правда, только по видеосвязи. Из «больших гостей», очно на форуме будут российский вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы казахстанского кабмина Серик Жумангирин. Конечно же, не обойдётся форум и без самого Хабирова. Отметим, что ради мероприятий в городе уже перекрыли всю улицу Мусы Гареева.