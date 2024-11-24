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Posted 24 ноября, 19:00

Published 24 ноября, 19:00

Modified 24 ноября, 19:00

Updated 24 ноября, 19:00

На повестке у Хабирова: разбитые дороги и форум с Казахстаном

На повестке у Хабирова: разбитые дороги и форум с Казахстаном

24 ноября 2024, 19:00
Фото: пресс-служба главы РБ.
Глава Башкирии в понедельник, 25 ноября, проведёт плановое совещание с подчинёнными — рассказываем, что будет обсуждать руководство региона.

Одним из главных вопросов на повестке дня станет предстоящий форум «Россия — Казахстан», который будет проходить в Уфе 26–27 ноября. На нём ожидается присутствие президентов стран — «виновников торжества». Правда, только по видеосвязи. Из «больших гостей», очно на форуме будут российский вице-премьер Алексей Оверчук и замглавы казахстанского кабмина Серик Жумангирин. Конечно же, не обойдётся форум и без самого Хабирова. Отметим, что ради мероприятий в городе уже перекрыли всю улицу Мусы Гареева.

В Уфе ради Путина перекрыли улицу
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Хабиров также заслушает доклады глав ведомств и министерств. Региональный Минкульт, в частности, отчитается перед коллегами о «реализации ключевых культурных мероприятий» за 2024 год. Темой ещё одного доклада, уже от Минтранса Башкирии, станет «освоение средств территориального заказа по содержанию, ремонту, капремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог».

Чиновники также собираются подвести итоги участия делегации Башкортостана на «Транспортной неделе» в Москве, где был достигнут ряд договорённостей — в числе прочего, запуск в Башкирии речных трамваев, строительство участков трасс М-7 и М-12, а также нового моста через реку Белую.

По данным пресс-служба правительства РБ, в ходе совещания обсудят ещё две темы: работу службы «Скорой помощи» в 2024 году и отчёт о деятельности «Башэлектросбыта».

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