Мужчина из Башкирии заплатит полицейскому за оскорбления

Posted 24 ноября, 08:55
Published 24 ноября, 08:55
Modified 24 ноября, 10:30
Updated 24 ноября, 10:30
Нетрезвый горожанин в один из вечеров вышел на прогулку по улицам, приставая к прохожим и громко матерясь. В какой-то момент «культурному отдыху» мужчины помешали двое сотрудников правоохранительных органов — полицейские попросили пьяного дебошира проследовать с ними в медучреждения, а тот в ответ лишь одарил стражей порядка доброй порцией мата и оскорблений.
Вести пьяницу к врачам полицейским пришлось уже силой, однако, и по прибытии тот не успокоился, в конце концов договорившись до прямых угроз убийством.
Всё произошедшее стражи порядка занесли в протокол. Буйного мелеузовца арестовали и завели на него уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и обязал выплатить штраф, а также компенсацию одному из полицейских. Конкретные суммы в пресс-службе МВД не назвали.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке пьяный автолюбитель пытался откупиться от инспектора и заработал себе уголовное дело.