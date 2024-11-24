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Posted 24 ноября, 08:55

Published 24 ноября, 08:55

Modified 24 ноября, 10:30

Updated 24 ноября, 10:30

Мужчина из Башкирии заплатит полицейскому за оскорбления

Мужчина из Башкирии заплатит полицейскому за оскорбления

24 ноября 2024, 08:55
Фото: 1MI.
Уголовным делом и потерей круглой суммы закончилась для жителя Мелеуза перепалка со стражами порядка — сообщили в региональном МВД в воскресенье, 24 ноября.

Нетрезвый горожанин в один из вечеров вышел на прогулку по улицам, приставая к прохожим и громко матерясь. В какой-то момент «культурному отдыху» мужчины помешали двое сотрудников правоохранительных органов — полицейские попросили пьяного дебошира проследовать с ними в медучреждения, а тот в ответ лишь одарил стражей порядка доброй порцией мата и оскорблений.

Вести пьяницу к врачам полицейским пришлось уже силой, однако, и по прибытии тот не успокоился, в конце концов договорившись до прямых угроз убийством.

Всё произошедшее стражи порядка занесли в протокол. Буйного мелеузовца арестовали и завели на него уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и обязал выплатить штраф, а также компенсацию одному из полицейских. Конкретные суммы в пресс-службе МВД не назвали.

Пьяный водитель пытался подкупить инспектора в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке пьяный автолюбитель пытался откупиться от инспектора и заработал себе уголовное дело.

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