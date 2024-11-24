Мужчина из Башкирии заплатит полицейскому за оскорбления

Нетрезвый горожанин в один из вечеров вышел на прогулку по улицам, приставая к прохожим и громко матерясь. В какой-то момент «культурному отдыху» мужчины помешали двое сотрудников правоохранительных органов — полицейские попросили пьяного дебошира проследовать с ними в медучреждения, а тот в ответ лишь одарил стражей порядка доброй порцией мата и оскорблений.