Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

Когда Ангамову не исполнилось и года, его семья переехала в Казахскую ССР. Там они прожили до 1993 года, после чего вернулись в Башкирию, теперь уже в Бураевский район. В 1995 году будущий военнослужащий переехал в Караидельский район, а в конце нулевых закончил техникум на бухгалтера. В Уфу переехал в 2017 году, с тех пор работал водителем в «Башавтотрансе».