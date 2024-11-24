Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

Posted 24 ноября, 14:12
Published 24 ноября, 14:12
Modified 24 ноября, 16:29
Updated 24 ноября, 16:29
На момент гибели бойцу было 45 лет — свой последний день рождения он встретил 8 октября. Родной населённый пункт бойца — Прибельский Кармаскалинского района.
Когда Ангамову не исполнилось и года, его семья переехала в Казахскую ССР. Там они прожили до 1993 года, после чего вернулись в Башкирию, теперь уже в Бураевский район. В 1995 году будущий военнослужащий переехал в Караидельский район, а в конце нулевых закончил техникум на бухгалтера. В Уфу переехал в 2017 году, с тех пор работал водителем в «Башавтотрансе».
Как гласит некролог, Ангамов подписал контракт в сентябре 2023 года, а погиб — 1 ноября 2024 года. В каком именно регионе военнослужащий принял последний бой, не уточняется. Чиновник лишь написал, что смертельное ранение Ангамов получил «в ходе специальной военной операции на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик».
Гараев указал, что хоронить бойца будут утром понедельник, 25 ноября, в деревне Новоельдяково.
Ранее Mkset информировал о том, что в зоне боевых действий погибли двое лучших друзей из башкортостанского Благовещенска.