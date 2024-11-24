Как получать ₽200`000 в Уфе

Posted 24 ноября, 06:48
Published 24 ноября, 06:48
Modified 24 ноября, 11:04
Updated 24 ноября, 11:04
Так, крупная строительная компания готова платить сотрудникам две с лишним, а то и три средние уфимские зарплаты — ₽170-200 тысяч. Предложение действует для вакансии каменщика-облицовщика.
Ответственного и усидчивого работника ищет завод УМПО — за работу со станками под программным управлением можно получать от ₽109 тысяч.
Почётную «бронзу» рейтинга выдали вакансии электромонтажника с зарплатой в ₽100 тысяч. Такую же сумму может получать оператор производства.
Главному инженеру проекта в «УфаЭнергоУчёте» предлагают работать за ₽90 тысяч.
Ещё одна фирма ищет маляров по металлу 5 и 6 разрядов за ₽89 тысяч.
Ознакомиться с контактами работодателей и другими подробностями можно на сайте мэрии.
Ранее Mkset сообщал о том, какая сфера в столице Башкирии является самой прибыльной. Как оказалось, у айтишников появились прямые конкуренты за звание самой высокооплачиваемой профессии.