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Posted 24 ноября, 06:48

Published 24 ноября, 06:48

Modified 24 ноября, 11:04

Updated 24 ноября, 11:04

В Уфе предлагают выгодные вакансии

Как получать ₽200`000 в Уфе

24 ноября 2024, 06:48
Фото: 1MI.

В Уфе предлагают выгодные вакансии

Публикуем еженедельную подборку лучших вакансий в городе по версии мэрии столицы Башкирии за субботу, 24 ноября.

Так, крупная строительная компания готова платить сотрудникам две с лишним, а то и три средние уфимские зарплаты — ₽170-200 тысяч. Предложение действует для вакансии каменщика-облицовщика.

Ответственного и усидчивого работника ищет завод УМПО — за работу со станками под программным управлением можно получать от ₽109 тысяч.

Почётную «бронзу» рейтинга выдали вакансии электромонтажника с зарплатой в ₽100 тысяч. Такую же сумму может получать оператор производства.

Главному инженеру проекта в «УфаЭнергоУчёте» предлагают работать за ₽90 тысяч.

Ещё одна фирма ищет маляров по металлу 5 и 6 разрядов за ₽89 тысяч.

Ознакомиться с контактами работодателей и другими подробностями можно на сайте мэрии.

Этим мужчинам в Башкирии платят по ₽250`000
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Ранее Mkset сообщал о том, какая сфера в столице Башкирии является самой прибыльной. Как оказалось, у айтишников появились прямые конкуренты за звание самой высокооплачиваемой профессии.

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