Это вульгарно — измени: как не надо называть детей в Башкирии

Posted 24 ноября, 12:49
Published 24 ноября, 12:49
Modified 24 ноября, 12:51
Updated 24 ноября, 12:51
Самыми популярными и редкими именами, выбранными родителями для детей в Башкирии с начала 2024 года, поделился официальный ресурс ЗАГСов России.
Чаще всего в 2024 году девочек в Башкирии называют:
— Амина
— София
— Эмина
— Ева
— Арина.
Популярными именами для мальчиков в Башкирии в 2024 году оказались:
— Амин
— Эмин
— Тимур
— Марк
— Артём.
Но эксперты сферы предсказаний и онлайн-психологи считают, что выбор имени для своего ребенка, обусловленный данью моде или местными стереотипами, не всегда может сказаться положительно для жизненного пути малыша.
— Имя — это не просто звук, обозначающий личность; это первый дар, который мы преподносим нашему ребенку. Оно будет сопровождать его всю жизнь, формируя восприятие себя и окружающего мира. Называя ребенка распространенным именем, мы рискуем сделать его частью безликой массе, где индивидуальность теряется среди множества одноименных. Распространенные имена часто ассоциируются с определенными стереотипами и ожиданиями. Ребенок может столкнуться с тем, что о нем будут судить не по его достоинствам, а по названию, которое носит. В школе и на работе ему может быть сложнее выделиться, проявить свои таланты и завоевать уважение.
Специалисты считают, что выбор редкого имени — отличный вариант, чтобы у ребенка с рождения была своя «визитная карточка».
— К тому же выбор необычного имени может обернуться интересными разговорами, способствующими развитию навыков общения, а также укрепляющими уверенность в себе. Давайте помнить, что имя — это первый шаг к уникальности, которая будет сопровождать нашего ребенка на протяжении всей жизни. Пусть оно станет символом его индивидуального пути, освободив его от ярлыков и предвзятости.
Про редкие и необычные имена мальчиков и девочек Mkset писал ранее.