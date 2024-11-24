Десерт за ₽103`000 подадут на форуме «Россия-Казахстан»

Таких полосок в качестве угощения к форуму хотят заготовить сразу 2100 — каждая из них будет весом от 75 до 100 г. Ингредиентов понадобилась уйма — 500 л растительного масла, 120 кг муки и 2,5 тысячи яиц. Если верить данным Росстата, в супермаркетах Башкирии розничная закупка такой партии продуктов обошлась бы в ₽103 тысячи.