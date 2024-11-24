Десерт за ₽103`000 подадут на форуме «Россия-Казахстан»

Posted 24 ноября, 15:54
Published 24 ноября, 15:54
Modified 24 ноября, 16:17
Updated 24 ноября, 16:17
Урама — блюдо кухни ряда тюркских народов. Иногда его называют татарским хворостом. Помимо Поволжья и Урала, популярно в Узбекистане. Представляет собой десерт из теста в виде спиралей.
Таких полосок в качестве угощения к форуму хотят заготовить сразу 2100 — каждая из них будет весом от 75 до 100 г. Ингредиентов понадобилась уйма — 500 л растительного масла, 120 кг муки и 2,5 тысячи яиц. Если верить данным Росстата, в супермаркетах Башкирии розничная закупка такой партии продуктов обошлась бы в ₽103 тысячи.
Башня из урамы будет выполнена в цветах башкирского флага, а её высота составит 2,5 м. Похожую готовили в Уфе к Форуму регионов Беларуси и России в 2023 году.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе к форуму «Россия — Казахстан» полностью закрыли улицу Мусы Гареева.