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Posted 24 ноября, 15:54

Published 24 ноября, 15:54

Modified 24 ноября, 16:17

Updated 24 ноября, 16:17

Башню хвороста готовят к форуму «Россия-Казахстан»

Десерт за ₽103`000 подадут на форуме «Россия-Казахстан»

24 ноября 2024, 15:54
Фото: paulinecakeclub.ru.

Башню хвороста готовят к форуму «Россия-Казахстан»

В Уфе к российско-казахстанскому форуму, который будет проходить в городе 26–27 ноября, приготовят рекордное количество урамы — сообщает Ассоциация кулинаров региона в воскресенье, 24 ноября.

Урама — блюдо кухни ряда тюркских народов. Иногда его называют татарским хворостом. Помимо Поволжья и Урала, популярно в Узбекистане. Представляет собой десерт из теста в виде спиралей.

Таких полосок в качестве угощения к форуму хотят заготовить сразу 2100 — каждая из них будет весом от 75 до 100 г. Ингредиентов понадобилась уйма — 500 л растительного масла, 120 кг муки и 2,5 тысячи яиц. Если верить данным Росстата, в супермаркетах Башкирии розничная закупка такой партии продуктов обошлась бы в ₽103 тысячи.

Башня из урамы будет выполнена в цветах башкирского флага, а её высота составит 2,5 м. Похожую готовили в Уфе к Форуму регионов Беларуси и России в 2023 году.

Фото: Башня урамы на Форуме регионов Беларуси и России, лето 2023 года.. atmosfera_vetoshnikova/Vk
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе к форуму «Россия — Казахстан» полностью закрыли улицу Мусы Гареева.

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