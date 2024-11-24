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Posted 24 ноября, 04:22

Published 24 ноября, 04:22

Modified 24 ноября, 11:17

Updated 24 ноября, 11:17

В Уфе депутатов уволят за прогулы

Депутатов-прогульщиков накажут в Уфе

24 ноября 2024, 04:22
Фото: 1MI.

В Уфе депутатов уволят за прогулы

Горсовет столицы Башкирии в среду, 27 ноября, обсудит изменения в свой регламент — гласит документ муниципального органа власти, изученный Mkset.

Так, в одной из статей появится абзац об основаниях для прекращения полномочий депутата за прогулы. Чтобы лишиться своего мандата, народному избраннику нужно будет пропустить все заседания Горсовета за полгода.

В этом же контексте изложен список уважительных причин, за которые «прогульщика» простят — это учебная сессия, участие в военных сборах и болезнь при наличии справки. Не является нарушением пропуск заседания при нахождении в командировке или отпуске по основному месту работу. Допускается и наличие других нестандартных причин отгулов — каждый такой случай должна рассматривать комиссия по депутатской этике.

В Башкирии меняют границы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии скорректируют границы нескольких населённых пунктов.

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