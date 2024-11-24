Депутатов-прогульщиков накажут в Уфе

Posted 24 ноября, 04:22
Published 24 ноября, 04:22
Modified 24 ноября, 11:17
Updated 24 ноября, 11:17
Так, в одной из статей появится абзац об основаниях для прекращения полномочий депутата за прогулы. Чтобы лишиться своего мандата, народному избраннику нужно будет пропустить все заседания Горсовета за полгода.
В этом же контексте изложен список уважительных причин, за которые «прогульщика» простят — это учебная сессия, участие в военных сборах и болезнь при наличии справки. Не является нарушением пропуск заседания при нахождении в командировке или отпуске по основному месту работу. Допускается и наличие других нестандартных причин отгулов — каждый такой случай должна рассматривать комиссия по депутатской этике.