Депутатов-прогульщиков накажут в Уфе

В этом же контексте изложен список уважительных причин, за которые «прогульщика» простят — это учебная сессия, участие в военных сборах и болезнь при наличии справки. Не является нарушением пропуск заседания при нахождении в командировке или отпуске по основному месту работу. Допускается и наличие других нестандартных причин отгулов — каждый такой случай должна рассматривать комиссия по депутатской этике.