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Posted 24 ноября, 06:23

Published 24 ноября, 06:23

Modified 24 ноября, 11:05

Updated 24 ноября, 11:05

Бельский мост получит иллюминацию за ₽89 млн в Уфе

Бельский мост получит иллюминацию за ₽89 млн в Уфе

24 ноября 2024, 06:23
Фото: проектная документация.
Власти башкирской столицы начали поиск подрядчика для установки освещения мостового перехода через реку Белую — соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о части Бельского моста в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева. В качестве начальной цены контракта на выполнение работ указана сумма в ₽88,8 млн.

В проектной документации указано, что работы должны быть выполнены в течение 80 рабочих дней с момента подписания контракта. Подрядчик должен будет использовать лампы с холодным светом. Кроме того, компания, согласно контракту, обязана предоставить гарантию на оборудование как минимум на 36 месяцев.

Заявки на заключение договора с мэрией от предпринимателей принимают до 9 декабря 2024 года.

В Уфе хотят построить новый мост
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе хотят построить новый мост через реку Белую в створе улицы Революционной.

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