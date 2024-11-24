Бельский мост получит иллюминацию за ₽89 млн в Уфе

Posted 24 ноября, 06:23
Published 24 ноября, 06:23
Modified 24 ноября, 11:05
Updated 24 ноября, 11:05
Речь идёт о части Бельского моста в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева. В качестве начальной цены контракта на выполнение работ указана сумма в ₽88,8 млн.
В проектной документации указано, что работы должны быть выполнены в течение 80 рабочих дней с момента подписания контракта. Подрядчик должен будет использовать лампы с холодным светом. Кроме того, компания, согласно контракту, обязана предоставить гарантию на оборудование как минимум на 36 месяцев.
Заявки на заключение договора с мэрией от предпринимателей принимают до 9 декабря 2024 года.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе хотят построить новый мост через реку Белую в створе улицы Революционной.