Бельский мост получит иллюминацию за ₽89 млн в Уфе

В проектной документации указано, что работы должны быть выполнены в течение 80 рабочих дней с момента подписания контракта. Подрядчик должен будет использовать лампы с холодным светом. Кроме того, компания, согласно контракту, обязана предоставить гарантию на оборудование как минимум на 36 месяцев.