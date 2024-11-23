Жемчужины Башкирии получили охрану

Речь в указе ведётся о парках «Иремель» на территориях Белорецкого и Учалинского районов Башкирии, а также «Мурадымовском ущелье» в Кугарчинском и Зилаирском районах. Так, площадь первого объекта составляет 2967,8 га, второго — 1525,8 га. В обоих парках запретили добычу полезных ископаемых, проведение взрывных работ, деятельность химпредприятий, установку палаток вне установленных мест и руку леса, а также ввели ряд других ограничений.