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Posted 23 ноября, 09:25

Published 23 ноября, 09:25

Modified 23 ноября, 09:27

Updated 23 ноября, 09:27

Иремель и Мурадымовское ущелье получили охранные зоны

Жемчужины Башкирии получили охрану

23 ноября 2024, 09:25
Фото: drive2.ru.

Иремель и Мурадымовское ущелье получили охранные зоны

Для двух башкортостанских природных парков утвердили формальные зоны охраны — соответствующий документ, изученный Mkset в субботу, 23 ноября, подписал глава региона Радий Хабиров.

Речь в указе ведётся о парках «Иремель» на территориях Белорецкого и Учалинского районов Башкирии, а также «Мурадымовском ущелье» в Кугарчинском и Зилаирском районах. Так, площадь первого объекта составляет 2967,8 га, второго — 1525,8 га. В обоих парках запретили добычу полезных ископаемых, проведение взрывных работ, деятельность химпредприятий, установку палаток вне установленных мест и руку леса, а также ввели ряд других ограничений.

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Ранее Mkset делился маршрутами и гайдами для зимнего отдыха и автопутешествий в Республике Башкортостан.

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