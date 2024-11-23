В уфимском самолёте отказало оборудование

По данным ресурса, воздушное судно должно было вылетать в половину второго часа ночи. Приняв пассажиров, лайнер начал готовиться к взлёту, однако внезапно его прекратил — всё из-за отказа систем указателей скорости. Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Пассажиров пересадили на другой самолёт.