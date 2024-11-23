В уфимском самолёте отказало оборудование

Posted 23 ноября, 14:53
Published 23 ноября, 14:53
Modified 23 ноября, 14:55
Updated 23 ноября, 14:55
По данным ресурса, воздушное судно должно было вылетать в половину второго часа ночи. Приняв пассажиров, лайнер начал готовиться к взлёту, однако внезапно его прекратил — всё из-за отказа систем указателей скорости. Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Пассажиров пересадили на другой самолёт.
Известно, что рейс обслуживала компания «ЮТэйр». Совершаться полёт должен был на воздушном судне модели «Боинг» 737-400.
Ранее Mkset сообщал о срыве авиарейса в Уфу из Ставропольского края по причине неисправности на борту.