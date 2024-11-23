mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 14:53

Published 23 ноября, 14:53

Modified 23 ноября, 14:55

Updated 23 ноября, 14:55

В уфимском самолёте отказало оборудование

В уфимском самолёте отказало оборудование

23 ноября 2024, 14:53
Фото: 1MI.
Рейс из аэропорт им. Мустая Карима башкирской столицы в воздушную гавань Ханты-Мансийска сорвался в субботу, 23 ноября — об этом в субботу сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным ресурса, воздушное судно должно было вылетать в половину второго часа ночи. Приняв пассажиров, лайнер начал готовиться к взлёту, однако внезапно его прекратил — всё из-за отказа систем указателей скорости. Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Пассажиров пересадили на другой самолёт.

Известно, что рейс обслуживала компания «ЮТэйр». Совершаться полёт должен был на воздушном судне модели «Боинг» 737-400.

Уфимский самолёт сломался перед взлётом
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о срыве авиарейса в Уфу из Ставропольского края по причине неисправности на борту.

Читайте также:
Самолёт сошел с ума над УфойСамолет полетел в Уфу с открытой дверьюДвое детей исчезли под Уфой
#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Аэропорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика