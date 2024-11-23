mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 13:29

Published 23 ноября, 13:29

Modified 23 ноября, 13:31

Updated 23 ноября, 13:31

В Уфе продают квартиры дешевле ₽1 млн

В Уфе продают квартиры дешевле ₽1 млн

23 ноября 2024, 13:29
Фото: 1MI.
Власти Башкирии начали реализовывать жильё у злостных неплательщиков, изъятое за просроченные долги в счёт их погашения — лоты размещены на площадке «РТС-Тендер».

Всего с молотка должны будут уйти 10 квартир в разных муниципалитетах Республики, в том числе столицы региона. Их цены начинаются от «РТС-Тендер» от ₽910 тысяч — такова стоимость жилища на 30 «квадратов» в Ишимбае. На самый дорогой лот указана начальная цена в ₽3,1 млн — такова стоимость квартиры на 73,9 кв. м в Октябрьском.

Принимать заявки на платформе будут до 9 декабря, после чего начнётся этап торгов на имущество.

Дорого-богато: подборка квартир с трэш-дизайном из Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset делился подборкой квартир с «Авито» с худшим дизайном.

Читайте также:
Уфимцы прекращают продавать квартирыЦены на квартиры в Уфе установили антирекордВ Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Благовещенск#Жилье#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика