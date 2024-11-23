В Уфе продают квартиры дешевле ₽1 млн

Всего с молотка должны будут уйти 10 квартир в разных муниципалитетах Республики, в том числе столицы региона. Их цены начинаются от «РТС-Тендер» от ₽910 тысяч — такова стоимость жилища на 30 «квадратов» в Ишимбае. На самый дорогой лот указана начальная цена в ₽3,1 млн — такова стоимость квартиры на 73,9 кв. м в Октябрьском.