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Posted 23 ноября, 07:06

Published 23 ноября, 07:06

Modified 23 ноября, 07:16

Updated 23 ноября, 07:16

В Уфе перенесли открытие Шакшинского моста

В Уфе перенесли открытие Шакшинского моста

23 ноября 2024, 07:06
Фото: мэрия Уфы.
Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев в субботы, 23 ноября, отчитался о подготовке к запуску моста через реку Уфу.

Как указал градоначальник, дата открытия Шакшинской переправы остаётся неизменной — это воскресенье, 24 ноября. Однако запускать движение власти решили уже не в полночь, как обещалось изначально, а в 8 утра.

Отметим, что открыта будет лишь часть путепровода — по одной полосе в каждую сторону. Полностью же движение по мосту пустят только в конце декабря. Сперва называлась дата 25 декабря, однако свежие данные мэрии гласят о том, что путепровод «ориентировочно» откроют 27 декабря.

Фото: скриншот Telegram / Город Уфа
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Напомним, в минувшую пятницу, 22 ноября, замначальника уфимского Управления по ремонту дорог Евгений Кулешов заявлял, что мост готов на 89%.

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