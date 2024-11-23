В Уфе перенесли открытие Шакшинского моста

Posted 23 ноября, 07:06
Published 23 ноября, 07:06
Modified 23 ноября, 07:16
Updated 23 ноября, 07:16
Как указал градоначальник, дата открытия Шакшинской переправы остаётся неизменной — это воскресенье, 24 ноября. Однако запускать движение власти решили уже не в полночь, как обещалось изначально, а в 8 утра.
Отметим, что открыта будет лишь часть путепровода — по одной полосе в каждую сторону. Полностью же движение по мосту пустят только в конце декабря. Сперва называлась дата 25 декабря, однако свежие данные мэрии гласят о том, что путепровод «ориентировочно» откроют 27 декабря.
Напомним, в минувшую пятницу, 22 ноября, замначальника уфимского Управления по ремонту дорог Евгений Кулешов заявлял, что мост готов на 89%.