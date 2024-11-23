В Уфе перенесли открытие Шакшинского моста

Отметим, что открыта будет лишь часть путепровода — по одной полосе в каждую сторону. Полностью же движение по мосту пустят только в конце декабря. Сперва называлась дата 25 декабря, однако свежие данные мэрии гласят о том, что путепровод «ориентировочно» откроют 27 декабря.