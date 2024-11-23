В Уфе остановили 11 камикадзе

Posted 23 ноября, 04:41
Published 23 ноября, 04:41
Modified 23 ноября, 04:43
Updated 23 ноября, 04:43
По данным ГАИ, в последний день рабочей недели за руль рискнули сесть в пьяном состоянии восемь человек. Ещё трое решились управлять автомобилем не имея или будучи лишёнными водительских прав.
Всего за сутки в черте города зарегистрировали 45 аварий. Пострадали в ДТП три человека, детей среди них нет.
За сутки стражи порядка также выписали 395 протоколов о нарушении ПДД. Больше всего штрафов назначали правоохранители за пренебрежение ремнями безопасности со стороны водителей и пассажиров.
Ранее Mkset информировал о том, что в микрорайоне Инорс водитель при повороте сбил девушку прямо на пешеходном переходе.