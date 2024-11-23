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Posted 23 ноября, 04:41

Published 23 ноября, 04:41

Modified 23 ноября, 04:43

Updated 23 ноября, 04:43

В Уфе за сутки произошло 45 ДТП

В Уфе остановили 11 камикадзе

23 ноября 2024, 04:41
Фото: 1MI.

В Уфе за сутки произошло 45 ДТП

Госавтоинспекция Уфы подвела итоги плановых рейдов за минувшую пятницу — отчиталось ведомство утром субботы, 23 ноября.

По данным ГАИ, в последний день рабочей недели за руль рискнули сесть в пьяном состоянии восемь человек. Ещё трое решились управлять автомобилем не имея или будучи лишёнными водительских прав.

Всего за сутки в черте города зарегистрировали 45 аварий. Пострадали в ДТП три человека, детей среди них нет.

За сутки стражи порядка также выписали 395 протоколов о нарушении ПДД. Больше всего штрафов назначали правоохранители за пренебрежение ремнями безопасности со стороны водителей и пассажиров.

Уфимку сбили на «зебре»
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Ранее Mkset информировал о том, что в микрорайоне Инорс водитель при повороте сбил девушку прямо на пешеходном переходе.

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