В Уфе истребили недорогие вкусные обеды

Отметим, при обнаружении подобных объектов власти дают небольшой срок на самостоятельный демонтаж, уведомляя владельца. Если предприниматель не избавляется от постройки в дедлайн, власти делают это принудительно. Судя по всему, хозяин кафе решил сэкономить и оставить честь снести заведения городским службам.