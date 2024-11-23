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Posted 23 ноября, 09:28

Published 23 ноября, 09:28

Modified 23 ноября, 09:30

Updated 23 ноября, 09:30

В Уфе снесли самострой

В Уфе истребили недорогие вкусные обеды

23 ноября 2024, 09:28
Фото: Сергей Плотников / Telegram.

В Уфе снесли самострой

Очередная постройка, долгое время стоявшая в городе без каких-либо проблем с законом, оказалась нелегальной — об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в субботу, 23 ноября.

На этот раз под прицел чиновников попало заведение общепита по Лесотехникума, 30А. При проверке документов выяснилось, что кафе является наглым самостроем.

Отметим, при обнаружении подобных объектов власти дают небольшой срок на самостоятельный демонтаж, уведомляя владельца. Если предприниматель не избавляется от постройки в дедлайн, власти делают это принудительно. Судя по всему, хозяин кафе решил сэкономить и оставить честь снести заведения городским службам.

По словам Плотникова, всего с начала 2024 года только в Октябрьском районе снесли 54 незаконных объекта.

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Ранее, как сообщал Mkset, город лишился ещё трёх ларьков-самостроев — продуктового киоска и двух водоматов.

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