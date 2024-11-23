В Башкирии ищут помощника Робин Гуда

Сеть музыкальных школ ищет преподавателей по гитаре, барабанам, вокалу и фортепиано. Платить соискателям обещают от ₽40 тысяч в месяц. Однако для желающих поработать есть одно очень важное условие — нужно быть «добрым» музыкантом. Судя по всему, поклонникам блэк-метала в эту компанию не попасть.