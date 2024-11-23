В Башкирии ищут помощника Робин Гуда

Posted 23 ноября, 08:47
Published 23 ноября, 08:47
Modified 23 ноября, 09:51
Updated 23 ноября, 09:51
Сеть музыкальных школ ищет преподавателей по гитаре, барабанам, вокалу и фортепиано. Платить соискателям обещают от ₽40 тысяч в месяц. Однако для желающих поработать есть одно очень важное условие — нужно быть «добрым» музыкантом. Судя по всему, поклонникам блэк-метала в эту компанию не попасть.
Увы, в офисе вам откроют правду — соискателям предстоит не грабить богатых и отдавать всё бедным, а сидеть в офисе и заниматься недвижимостью. Никакого криминала работодатель не предлагает. Под помощником Робина Гуда же организация на самом деле подразумевает начинающего специалиста по работе с недвижимостью.
Нет, речь не о футбольном клубе из Баварии и даже не о знаменитой фармацевтической компании. Непривычным англицизмом работодатель из Уфы назвал должность менеджера по оценке и выкупу в автосалоне. Как можно понять, соискателю предстоит рейтить и селлить транспортные средства под пристальным супервайзом тимлидера.
Пока другие упражняются в заимствовании заморских слов, другой работодатель с исконно-славянским названием «Восток» предлагает поработать макалем за ₽45 тысяч. Счастливчику, получившему должность, предстоит наблюдать за тем, как станок макает деревяшки в зажигательную смесь на спичечном производстве.
Не отходя от темы русского языка, удостоим вниманием ещё одну вакансию — отдел контента в одной из компаний ищет среди уфимцев «продуктового писателя». Соискателю не придётся сочинять поэмы о молоке и хлебе, но писать инструкции, уведомления и статьи о товаре компании.