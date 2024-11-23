mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 08:47

Published 23 ноября, 08:47

Modified 23 ноября, 09:51

Updated 23 ноября, 09:51

Уфимцам предлагают эксклюзивные вакансии

В Башкирии ищут помощника Робин Гуда

23 ноября 2024, 08:47
Фото: Робин Гуд (сериал 2006 — 2009) (16+) / kinopoisk.ru.

Уфимцам предлагают эксклюзивные вакансии

Рассказываем о самых странных позициях от башкортостанских работодателей на портале HeadHunter

Добрый музыкант

Сеть музыкальных школ ищет преподавателей по гитаре, барабанам, вокалу и фортепиано. Платить соискателям обещают от ₽40 тысяч в месяц. Однако для желающих поработать есть одно очень важное условие — нужно быть «добрым» музыкантом. Судя по всему, поклонникам блэк-метала в эту компанию не попасть.

Помощник Робина Гуда без опыта

Увы, в офисе вам откроют правду — соискателям предстоит не грабить богатых и отдавать всё бедным, а сидеть в офисе и заниматься недвижимостью. Никакого криминала работодатель не предлагает. Под помощником Робина Гуда же организация на самом деле подразумевает начинающего специалиста по работе с недвижимостью.

Байер

Нет, речь не о футбольном клубе из Баварии и даже не о знаменитой фармацевтической компании. Непривычным англицизмом работодатель из Уфы назвал должность менеджера по оценке и выкупу в автосалоне. Как можно понять, соискателю предстоит рейтить и селлить транспортные средства под пристальным супервайзом тимлидера.

Макаль

Пока другие упражняются в заимствовании заморских слов, другой работодатель с исконно-славянским названием «Восток» предлагает поработать макалем за ₽45 тысяч. Счастливчику, получившему должность, предстоит наблюдать за тем, как станок макает деревяшки в зажигательную смесь на спичечном производстве.

Продуктовый писатель

Не отходя от темы русского языка, удостоим вниманием ещё одну вакансию — отдел контента в одной из компаний ищет среди уфимцев «продуктового писателя». Соискателю не придётся сочинять поэмы о молоке и хлебе, но писать инструкции, уведомления и статьи о товаре компании.

Дорого-богато: подборка квартир с трэш-дизайном из Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Как получать ₽200`000 в УфеКто в Уфе получает ₽180 тысячКаждый четвёртый житель Башкирии зарабатывает меньше ₽30 000
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Зарплаты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Вакансии#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика