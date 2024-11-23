Уфимку сбили на «зебре»

Posted 23 ноября, 04:30
Published 23 ноября, 04:30
Modified 23 ноября, 04:41
Updated 23 ноября, 04:41
Судя по снимкам, случился инцидент в микрорайоне Инорс — на перекрёстке улицы Трамвайной и Уфимского шоссе. По словам свидетелей ДТП, около восьми утра на пересечении проезжих частей сбили девушку, переходившую дорогу. Какой свет горел на светофоре в этот момент — не уточняется. Судя по всему, столкновение могло произойти, когда водитель совершал поворот.
Девушку увезли в больницу на карете скорой. Её состояние неизвестно — на момент публикации оперативные службы не комментировали инцидент.
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