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Posted 23 ноября, 04:30

Published 23 ноября, 04:30

Modified 23 ноября, 04:41

Updated 23 ноября, 04:41

В Уфе на пешеходном переходе сбили девушку

Уфимку сбили на «зебре»

23 ноября 2024, 04:30
Фото: bdtprb/Telegram.

В Уфе на пешеходном переходе сбили девушку

В Уфе ранним утром субботы, 23 ноября, пешеход оказался под колёсами автомобиля — сообщают очевидцы.

Судя по снимкам, случился инцидент в микрорайоне Инорс — на перекрёстке улицы Трамвайной и Уфимского шоссе. По словам свидетелей ДТП, около восьми утра на пересечении проезжих частей сбили девушку, переходившую дорогу. Какой свет горел на светофоре в этот момент — не уточняется. Судя по всему, столкновение могло произойти, когда водитель совершал поворот.

Девушку увезли в больницу на карете скорой. Её состояние неизвестно — на момент публикации оперативные службы не комментировали инцидент.

«Лада Амфибия» не прошла испытания в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе автолюбитель забыл поставить свою «Ладу» на ручник и утопил отечественную машину в пруду.

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