Уфимку сбили на «зебре»

Судя по снимкам, случился инцидент в микрорайоне Инорс — на перекрёстке улицы Трамвайной и Уфимского шоссе. По словам свидетелей ДТП, около восьми утра на пересечении проезжих частей сбили девушку, переходившую дорогу. Какой свет горел на светофоре в этот момент — не уточняется. Судя по всему, столкновение могло произойти, когда водитель совершал поворот.