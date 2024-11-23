Скончался известный спортсмен из Уфы

Posted 23 ноября, 04:58
Published 23 ноября, 04:58
Modified 23 ноября, 05:00
Updated 23 ноября, 05:00
Как гласит некролог, Даукаев развивал в регионе футбол, мини-футбол и детско-юношский хоккей, а также на протяжении 15 лет возглавлял шахматный клуб «Толпар».
Руководитель ведомства описал ушедшего из жизни спортсмена как сильного спортивного организатора и высокого профессионала. Причина смерти Даукаева не раскрывается.
Как пишет ресурс «Футбол в стране курая», прощание с работником спорта запланировано на Южном кладбище, в зале прощаний в субботу, 23 ноября, в 13:00.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в начале ноября 2024 года скончался знаменитый композитор и автор песен российской эстрады.