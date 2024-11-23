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Posted 23 ноября, 04:58

Published 23 ноября, 04:58

Modified 23 ноября, 05:00

Updated 23 ноября, 05:00

Не стало уфимского спортсмена Амирьяна Даукаева

Скончался известный спортсмен из Уфы

23 ноября 2024, 04:58
Фото: rkhabibov / Telegram.

Не стало уфимского спортсмена Амирьяна Даукаева

И. о. главы Минспорта Башкортостана Руслан Хабибов в субботу, 23 ноября, сообщил о смерти Амирьяна Даукаева — заслуженного работника физкультуры и спорта Республики.

Как гласит некролог, Даукаев развивал в регионе футбол, мини-футбол и детско-юношский хоккей, а также на протяжении 15 лет возглавлял шахматный клуб «Толпар».

Руководитель ведомства описал ушедшего из жизни спортсмена как сильного спортивного организатора и высокого профессионала. Причина смерти Даукаева не раскрывается.

Как пишет ресурс «Футбол в стране курая», прощание с работником спорта запланировано на Южном кладбище, в зале прощаний в субботу, 23 ноября, в 13:00.

Народный рок-музыкант умер в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в начале ноября 2024 года скончался знаменитый композитор и автор песен российской эстрады.

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