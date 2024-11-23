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Posted 23 ноября, 07:23

Published 23 ноября, 07:23

Modified 23 ноября, 07:25

Updated 23 ноября, 07:25

У муллы из Башкирии вымогали ₽2,5 млн

Шайку вымогателей накрыли в Башкирии

23 ноября 2024, 07:23
Фото: ФСБ.

У муллы из Башкирии вымогали ₽2,5 млн

Силовики задержали преступную группу, угрожавшую убийством представителю мусульманского духовенства — об этом отчиталась пресс-служба башкортостанского управления ФСБ России в субботу, 23 ноября.

Как считает следствие, двое туймазинцев 40 и 35 лет пытались вытянуть из семьи муллы ₽2,5 млн. Злоумышленники угрожали семье представителя духовенства убийством и требовали круглую сумму за то, чтобы оставить их в покое. Потерпевший, в свою очередь, рассказал обо всём правоохранителям.

На преступников завели уголовное дело о вымогательстве, суд избрал им заключение под стражу. Не исключено, что преступная группа может быть причастна к другим эпизодам аналогичных преступлений — сейчас ведётся соответствующая проверка.

В Башкирии эвакуировали мечеть
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке спасатели эвакуировали здание мечети.

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