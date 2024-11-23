Шайку вымогателей накрыли в Башкирии

Posted 23 ноября, 07:23
Published 23 ноября, 07:23
Modified 23 ноября, 07:25
Updated 23 ноября, 07:25
Как считает следствие, двое туймазинцев 40 и 35 лет пытались вытянуть из семьи муллы ₽2,5 млн. Злоумышленники угрожали семье представителя духовенства убийством и требовали круглую сумму за то, чтобы оставить их в покое. Потерпевший, в свою очередь, рассказал обо всём правоохранителям.
На преступников завели уголовное дело о вымогательстве, суд избрал им заключение под стражу. Не исключено, что преступная группа может быть причастна к другим эпизодам аналогичных преступлений — сейчас ведётся соответствующая проверка.