Шайку вымогателей накрыли в Башкирии

Как считает следствие, двое туймазинцев 40 и 35 лет пытались вытянуть из семьи муллы ₽2,5 млн. Злоумышленники угрожали семье представителя духовенства убийством и требовали круглую сумму за то, чтобы оставить их в покое. Потерпевший, в свою очередь, рассказал обо всём правоохранителям.