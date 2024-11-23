Семья в Башкирии назвала сына Мухаммадом Али

Posted 23 ноября, 14:06
Published 23 ноября, 14:06
Modified 23 ноября, 14:08
Updated 23 ноября, 14:08
Так, одна семья решила дать своему сыну имя Мухаммад Али. Руководствовалась ли супружеская пара любовью к боксу — неясно, ведь имя знаменитого спортсмена всё же отличается на одну букву.
Другое имя, которое представители портала решили внести в список, — Эскандер. Судя по всему, форму куда более распространённого «Искандер». Едва ли отличается чем-то необычным имя Абдулкарим, но и оно попало в список, так как в Башкирии так детей нарекают довольно нечасто.
Действительно редкими именами можно назвать двух других участников списка — Ибадата и Аристарха. Первое происходит из арабского языка, так же называется одно из исламских богослужений, само слово так и переводится — «поклонение Богу». Имя Аристарх же имеет древнегреческие корни и происходит от двух основ: «самый лучший» и «владею». Таким эпитетом в мифологии называли верховного бога Зевса.
В список редких имён девочек попали три тюркских имени — Аиля, Шахзодахон и Нурсиля. Необычного в них мало, но для региона, как и в предыдущих случаях, такой выбор редок.
Ещё одна семья нарекла дочь Сирушо. Такой псевдоним носит известная армянская певица.
Другая семья дала дочери двойное имя — Аэлита Алтынай, одна часть которого имеет европейское происхождение, а другое — тюркское и распространено в Казахстане.
Список наиболее частоиспользуемых имён новорождённых остаётся неизменным уже продолжительное время — это Амина и Амир. Мода на них, судя по всему, совсем не торопится уходить.