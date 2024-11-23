Семья в Башкирии назвала сына Мухаммадом Али

Действительно редкими именами можно назвать двух других участников списка — Ибадата и Аристарха. Первое происходит из арабского языка, так же называется одно из исламских богослужений, само слово так и переводится — «поклонение Богу». Имя Аристарх же имеет древнегреческие корни и происходит от двух основ: «самый лучший» и «владею». Таким эпитетом в мифологии называли верховного бога Зевса.