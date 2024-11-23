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Posted 23 ноября, 04:15

Published 23 ноября, 04:15

Modified 23 ноября, 06:32

Updated 23 ноября, 06:32

«Салават Юлаев» против «Нефтехимика»: где смотреть и кто победит?

«Салават Юлаев» против «Нефтехимика»: где смотреть и кто победит?

23 ноября 2024, 04:15
Фото: 1MI.
В субботу, 23 ноября, в Нижнекамске пройдет захватывающий матч между «Нефтехимик» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

«Салават Юлаев» в шестом выездном сезоне сыграет против команды «Нефтехимик». Матч пройдет в 19:00 по уфимскому времени. Для тех, кто не хочет пропустить событие, прямая бесплатная трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

«Нефтехимик»

Подопечные Олега Леонтьева в последних пяти матчах смогли заработать шесть очков. Нижнекамцы уверенно обыграли «Барыс» (4:1, 1:2 ОТ) и заработали одно очко в игре с «Авангардом» (2:3 ОТ). Однако в дерби с «Ак Барсом» команда не смогла проявить себя в атаке, уступив со счетом 0:2, вратарь Филипп Долганов, отразил 35 бросков. В данный момент «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока.

«Салават Юлаев»

Команда Виктора Козлова перед поездкой на матч провела три игры на домашнем льду. Уфимцы уверенно обыграли «Ладу» (3:1) и «Барыс» (4:1), но не смогли порадовать своих болельщиков победой над «Металлургом». В последней встрече с «Ладой» уфимцы выиграли в серии буллитов (2:1). «Салават Юлаев» находится на 3-м месте в таблице Востока.

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История встреч

С начала 2023 года команды встречались шесть раз, и здесь «Нефтехимик» имеет явное преимущество — четыре победы против двух у «Салавата Юлаева». Последняя встреча между ними состоялась 12 января 2024 года, когда уфимцы потерпели поражение со счетом 0:2.

Прогноз букмекеров

На предстоящий матч букмекеры выставили следующие коэффициенты: на победу «Нефтехимика» — 3.48, на ничью — 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — 1.97. Также предлагаются ставки на тотал больше 4.5 шайб за 1.75 и тотал меньше — за 2.08.

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