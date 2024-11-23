«Салават Юлаев» против «Нефтехимика»: где смотреть и кто победит?

Подопечные Олега Леонтьева в последних пяти матчах смогли заработать шесть очков. Нижнекамцы уверенно обыграли «Барыс» (4:1, 1:2 ОТ) и заработали одно очко в игре с «Авангардом» (2:3 ОТ). Однако в дерби с «Ак Барсом» команда не смогла проявить себя в атаке, уступив со счетом 0:2, вратарь Филипп Долганов, отразил 35 бросков. В данный момент «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока.