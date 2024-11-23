Новогодние корпоративы в Уфе: «Это дно, товарищи!»

Posted 23 ноября, 12:11
Published 23 ноября, 12:11
Modified 23 ноября, 12:26
Updated 23 ноября, 12:26
На повестке любого коллектива в конце ноябре стоит вопрос «Как встретить Новый год в Уфе?». Многие начинают подготовку к новогоднему корпоративу буквально с сентября. Ответственные за массовое веселье сотрудники начинают обзванивать рестораны и мониторить цены, узнавать развлекательные программы на корпоративы в Уфе и решать, где встретить Новый год. Mkset облегчает задачу. Мы подготовили тематический обзор про новогодние корпоративы в Уфе, узнали цены, меню, наличие праздничной программы и пробежались по отзывам о корпоративах в ресторанах, чтобы ничего не омрачило для вас встречу нового 2025 года в столице Башкирии.
На конец ноября большинство ресторанов Уфы, находящихся на слуху у горожан, уже озвучили свои предложения по поводу новогодних корпоративов в 2024/2025 году. Тематические праздничные вечеринки начнутся примерно в середине декабря. Чем выше уровень заведения и ближе 31 декабря — тем выше стоимость корпоратива с каждой персоны. Это традиционный новогодний «подарок» от рестораторов. На самом деле, удорожание к часу Х — больше прихоть артистов, которые повышают цены на свои услуги в горячий сезон. Таков рынок: чем выше спрос — тем дороже предложение.
Стоимость за персону складывается из меню вечеринки, наличия банкетного предложения на праздник и развлекательной программы. Дешевле, но и скучнее, всего — заказать банкет в будний день. Да, ресторан будет украшен новогодним настроением, но его не дополнит развлекательная программа. Так что рекомендуем чуть повысить расходы на каждую персону, но отпраздновать с размахом.
Услугу проведения новогоднего корпоратива в Уфе в 2025 году предлагают почти 70 заведений общественного питания. Заработать на празднике хотят все — от превратившихся в кафе бывших столовых до премиум-ресторанов Уфы.
Цена за человека на новогодний корпоратив в Уфе в 2024/25 году начинается с ₽2 500. За эту сумму гостей новогодней вечеринки ждут: специальное праздничное меню и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Алкоголь в депозит не включен — добро пожаловать в основное меню с ценами по полному прайсу. Впрочем, вместо кафе или ресторана можно выбрать банкетный зал. Там с оборотом алкоголя на новогодние корпоративы всё проще — можно принести с собой и заплатить в карман администратору примерно по ₽100/бутылка «налога». Но стоит учесть, что тогда развлекательную программу придется продумывать и оплачивать дополнительно. И вряд ли вариант банкетного зала будет уместен для небольших новогодних корпоративов на 8-12 человек.
Итак, перейдем к самой интересной части нашего обзора — рассказу о том, что где и сколько стоит и отзывах гостей корпоративов. Mkset наугад выбрал три ресторана для проведения новогодних корпоративов в Уфе, изучил их предложения по развлекательной программе и ценам и отзывы.
Уфимский «Максимилианс», часть огромной ресторанной империи, уже озвучил свои предложения на новогодние корпоративы для празднования встречи 2025 года. Тематические вечеринки в ресторане запланированы с 18 декабря по 30 декабря. Минимальная цена за персону установлена в ₽5 000. За эти деньги обещают танцы до утра, появление Деда Мороза и Снегурочки, музыкальное и световое сопровождение закуски, салаты, горячее, напитки, в том числе — для взрослых.
Интересно узнать из отзывов гостей, как проходят новогодние корпоративы в ресторане
— 16 декабря 2023 года был корпоратив. Еда невкусная (салаты и горячее)!!! Поменяйте повара! Вино белое, красное за 900 ₽ могли бы лучшего качества предложить! Пить невозможно было. Цена на персону 4500₽ — дороговато! Ведущий и группа, которая пела, понравились, — поделилась впечатлениями Лиана.
— Ужасное обслуживание корпоративов, не могут нормально, блюда посчитать. Что-то перепутали, многим просто не принесли … На столы приносят десяток бутылок с пробками, а потом ищи официантов. В это место не пойдем и другим не порекомендуем организовывать здесь какие-либо мероприятия, — рассказывает про планы Олег.
— У нашей компании проходил здесь корпоратив второй год подряд. И второй год подряд очень невкусная еда. В одной из колбас попалась кость, которая чуть не раскрошила зуб, 2 дня потом болел. Заказывали кальян, табак был пригоревший, курить было невозможно, очень расстроились. Контингент заведения не в период корпоративов, конечно, тоже оставляет желать лучшего. Раньше, правда, было хорошее место, а теперь все очень печально, — резюмирует Юлия.
— Проходил корпоратив 24 декабря. Еда невкусная, но от «Максимилианса» другого и не ждала. Давно испортилась кухня. На входе при досмотре забрали малюсенькую шоколадку, которая лежала в подарке для коллеги. Это с учетом, что было заплачено за стол 4500. Но, видимо, я решила сэкономить и на закуску пронести свою шоколадку. Это дно, товарищи! — выносит вердикт Александра.
Если ваш коллектив не против вокала после бокала — можно выбрать для новогоднего корпоратива караоке- бар «Soloway». Заведение уже озвучило предложение для трудовых коллективов, которые хотят праздника после рабочих будней. Новогодние корпоративы будут идти в караоке-баре с 14 по 28 декабря. Цена за персону — ₽4 700 депозита за блюда и напитки и еще ₽1 000 за шоу-программу с 20:00 до 23:30.
Mkset выяснил, что входит в угощение за ₽4 700
Гости позитивно высказываются про новогодние корпоративы в караоке.
— Пришли на корпоратив, все нравится: красивое заведение, приятная музыка, планируем петь до утра, — написала Венера.
— Посетили с коллегами интересное, атмосферное место, — считает Ирина.
Свои предложения по новогодним корпоративам заведение не скрывает. Цена корпоратива за персону варьируется от ₽4 500 до ₽5 500, она зависит от этажа проведения праздничного банкета и щедрости стола. Меню новогодних корпоративов с ценами можно увидеть на изображениях ниже, а пока перейдем к отзывам.
— В конце декабря была на новогоднем корпоративе в данном заведении. Музыка, ведущий, программа — очень понравилась! Веселые ведущие. Но кухня — просто столовая какая-то. Не в обиду поварам, но это ваша точка роста! Салаты — несвежие, заветренные. Помидорку черри в салате разрезали наверно на 8 частей, очень экономно… «Оливье» был ну очень несвежий… На горячее принесли пюре из брокколи и индейку (жесткая и сухая) — ни кусочка не съела. Жульен-холодный и сухой. Учитывая, что с человека сумма была 4500 рублей, я считаю — это неоправданно высокая цена, — делает вывод Анна.
— 16 декабря был корпоратив, проходил на 3 этаже. 4500 банкет без напитков. С напитками вышло 6000 с человека. Официанты работали хорошо. А вот еда — это просто ужас, нарезка была с запахом несвежего продукта, заявленные деликатесы собственного производства — невкусные. Жульен — тесто сыроватое, курицы ооооочень мало. На горячее брали бифштекс с овощами гриль. В общем, с жилками этот бифштекс и невкусный. Какие-то рулетики из сыра и бекона, думала, что рулеты из баклажанов невозможно испортить, однако и они были невкусные. Многие, кроме персонального салата, который был из говядины и овощей на гриле, ничего не поели. Вывод, кроме виски ничего вкусного не было. А теперь программа. За какую такую шоу-программу мы заплатили — не знаю. Ведущий из колхоза 90х. Вот просто ни о чем. Не создавал новогоднего настроения. Гостей с танцевальным номером не было. Дед Мороз и Снегурка. Это просто нечто. Неинтересные от слова совсем. Моё мнение — «Высота» далеко не на высоте. А цены там высокие, — отмечает Олеся.