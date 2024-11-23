«Нас хотят травить»: уфимцы против строительства «коптильни» вместо школы

Беспокойство строительством завода высказали жители посёлка Жилино. Здание включено в проект застройки вблизи улицы Романтиков. Многим такие планы совершенно не понравились — местные жители давно просили властей создать рядом школу и садик, а также другую социальную инфраструктуру, которой в районе сильно не хватает.