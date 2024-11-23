«Нас хотят травить»: уфимцы против строительства «коптильни» вместо школы

Posted 23 ноября, 14:43
Published 23 ноября, 14:43
Modified 23 ноября, 14:45
Updated 23 ноября, 14:45
Беспокойство строительством завода высказали жители посёлка Жилино. Здание включено в проект застройки вблизи улицы Романтиков. Многим такие планы совершенно не понравились — местные жители давно просили властей создать рядом школу и садик, а также другую социальную инфраструктуру, которой в районе сильно не хватает.
Чиновники отчитались о том, что выслушали претензии граждан и пообещали провести совещание на эту тему с компетентными службами.
Под публикацией муниципальных властей местные жители решили ещё раз доходчиво обозначить свою позицию.
— Какой еще промышленный объект? Мы воду из колодцев пьем! И до жилых домов там рукой подать!
— Большая деревня, а школы и детского садика нет. Понятно, что район большой и до нас очередь не доходит, но нас хотят травить каким-то промышленным объектом.
— В Нагаево, куда ездят наши дети, школа битком. По 13-15 параллелей и по 40 детей в классе! Так помимо этого постоянные проблемы с подвозом. Автобус едет переполненный детьми!
— Не нужно нам никаких заводов на территории Жилино! Нам нужны школа, садик, больница!
Ранее конфликт интересов случился у владельцев квартир в новостройках у ГКБ №18, окружённой лесным массивом. Власти, как сообщал Mkset, опубликовали документ о новом плане квартала, по которому в нём разрешили возвести ещё несколько «человейников». Местные жители явно не оказались рады такому соседству, которое ставит под угрозу зелёный район.