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Posted 23 ноября, 14:43

Published 23 ноября, 14:43

Modified 23 ноября, 14:45

Updated 23 ноября, 14:45

Уфимцы против строительства завода вместо школы

«Нас хотят травить»: уфимцы против строительства «коптильни» вместо школы

23 ноября 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимцы против строительства завода вместо школы

Чиновники башкирской столицы вышли к людям из-за возведения промышленного предприятия — об этом отчиталась администрация Октябрьского района города в субботу, 23 ноября.

Беспокойство строительством завода высказали жители посёлка Жилино. Здание включено в проект застройки вблизи улицы Романтиков. Многим такие планы совершенно не понравились — местные жители давно просили властей создать рядом школу и садик, а также другую социальную инфраструктуру, которой в районе сильно не хватает.

Чиновники отчитались о том, что выслушали претензии граждан и пообещали провести совещание на эту тему с компетентными службами.

Под публикацией муниципальных властей местные жители решили ещё раз доходчиво обозначить свою позицию.

— Какой еще промышленный объект? Мы воду из колодцев пьем! И до жилых домов там рукой подать!
— Большая деревня, а школы и детского садика нет. Понятно, что район большой и до нас очередь не доходит, но нас хотят травить каким-то промышленным объектом.
— В Нагаево, куда ездят наши дети, школа битком. По 13-15 параллелей и по 40 детей в классе! Так помимо этого постоянные проблемы с подвозом. Автобус едет переполненный детьми!
— Не нужно нам никаких заводов на территории Жилино! Нам нужны школа, садик, больница!
Уфимцы против стройки человейника вместо леса
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Ранее конфликт интересов случился у владельцев квартир в новостройках у ГКБ №18, окружённой лесным массивом. Власти, как сообщал Mkset, опубликовали документ о новом плане квартала, по которому в нём разрешили возвести ещё несколько «человейников». Местные жители явно не оказались рады такому соседству, которое ставит под угрозу зелёный район.

«Человейники» на опушке леса появятся в Уфе
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