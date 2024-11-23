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Posted 23 ноября, 09:24

Published 23 ноября, 09:24

Modified 23 ноября, 09:26

Updated 23 ноября, 09:26

Мобилизация на СВО в России — заявление Кремля

Мобилизация на СВО в России — заявление Кремля

23 ноября 2024, 09:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Мобилизация
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал прессе о том, что решено в высших эшелонах власти по мобилизации в 2024 году к субботе, 23 ноября.

Будет ли новая волна мобилизации в России в 2024 году для участия в СВО — главная тема беседы пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и РИА Новости. Как заявил Дмитрий Песков, вопрос мобилизации на СВО в Кремле не стоит на повестке.

— В России вопрос мобилизации не обсуждается, — сообщил Песков. — Мобилизация не является темой для разговора», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков также сообщил прессе, что добровольцы активно подписывают контракты с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции на территории Украины. Каждый день сотни желающих и прошедших отбор, как говорит Дмитрий Песков, заключают контракты и направляются в зону СВО после прохождения подготовки к выполнению задач.

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Напомним, ранее, 21 октября, президент России Владимир Путин в своем обращении по поводу успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник», способной поразить цели ядерными боеприпасами, вскользь ответил на главный вопрос последних двух лет — когда кончится СВО. Путин в очередной раз заявил, что СВО на Украине кончится по мере достижения целей спецоперации — демилитаризации и денацификации.

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