Мобилизация на СВО в России — заявление Кремля

Posted 23 ноября, 09:24
Published 23 ноября, 09:24
Modified 23 ноября, 09:26
Updated 23 ноября, 09:26
Будет ли новая волна мобилизации в России в 2024 году для участия в СВО — главная тема беседы пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и РИА Новости. Как заявил Дмитрий Песков, вопрос мобилизации на СВО в Кремле не стоит на повестке.
— В России вопрос мобилизации не обсуждается, — сообщил Песков. — Мобилизация не является темой для разговора», — отметил пресс-секретарь президента.
Песков также сообщил прессе, что добровольцы активно подписывают контракты с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции на территории Украины. Каждый день сотни желающих и прошедших отбор, как говорит Дмитрий Песков, заключают контракты и направляются в зону СВО после прохождения подготовки к выполнению задач.
Напомним, ранее, 21 октября, президент России Владимир Путин в своем обращении по поводу успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник», способной поразить цели ядерными боеприпасами, вскользь ответил на главный вопрос последних двух лет — когда кончится СВО. Путин в очередной раз заявил, что СВО на Украине кончится по мере достижения целей спецоперации — демилитаризации и денацификации.