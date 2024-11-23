Мобилизация на СВО в России — заявление Кремля

Песков также сообщил прессе, что добровольцы активно подписывают контракты с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции на территории Украины. Каждый день сотни желающих и прошедших отбор, как говорит Дмитрий Песков, заключают контракты и направляются в зону СВО после прохождения подготовки к выполнению задач.