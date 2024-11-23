Коммунальный ад ожидает Уфу

Куда более серьёзные отключения приготовили на конец недели. Так, в четверг, 28 ноября, воду перекроют в Дёмском и Кировском районах. В первом речь идёт о 135 частных домах, во втором — стоматологии, гостинице, десятках построек в частном секторе и ещё нескольких зданиях.