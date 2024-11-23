mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 14:16

Published 23 ноября, 14:16

Modified 23 ноября, 14:18

Updated 23 ноября, 14:18

В Уфе оставят без воды несколько районов

Коммунальный ад ожидает Уфу

23 ноября 2024, 14:16
Фото: 1MI.

В Уфе оставят без воды несколько районов

«Уфаводоканал» поделился графиком отключений водоснабжения в очередной плановый период — список адресов, которых ждут трудности с ЖКХ, ресурсоснабжающая организация опубликовала в субботу, 23 ноября.

Так, с неприятностей начнётся последняя рабочая неделя ноября у жителей центра Уфы, а точнее — владельцев домов по улице Козарез. В понедельник, 25 ноября, там лишат водоснабжения пять частных домовладений. Связаны меры с заменой небольшого участка трубы. На время работ подача воды будет невозможна.

Куда более серьёзные отключения приготовили на конец недели. Так, в четверг, 28 ноября, воду перекроют в Дёмском и Кировском районах. В первом речь идёт о 135 частных домах, во втором — стоматологии, гостинице, десятках построек в частном секторе и ещё нескольких зданиях.

Полный список адресов — на сайте «Уфаводоканала».

Какие квитанции за тепло придут жителям Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, каких счетов за отопление следует ждать жителям Башкортостана в этот сезон.

Читайте также:
Больница Уфы останется без воды и отопленияСегодня в Уфе: суета перед приездом Путина и самые опасные улицыСотни уфимских домов оставят без воды
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Отопление#ЖКХ#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Коммуналка#Мелеуз#Вода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика