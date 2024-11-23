Коммунальный ад ожидает Уфу

Posted 23 ноября, 14:16
Published 23 ноября, 14:16
Modified 23 ноября, 14:18
Updated 23 ноября, 14:18
Так, с неприятностей начнётся последняя рабочая неделя ноября у жителей центра Уфы, а точнее — владельцев домов по улице Козарез. В понедельник, 25 ноября, там лишат водоснабжения пять частных домовладений. Связаны меры с заменой небольшого участка трубы. На время работ подача воды будет невозможна.
Куда более серьёзные отключения приготовили на конец недели. Так, в четверг, 28 ноября, воду перекроют в Дёмском и Кировском районах. В первом речь идёт о 135 частных домах, во втором — стоматологии, гостинице, десятках построек в частном секторе и ещё нескольких зданиях.
Полный список адресов — на сайте «Уфаводоканала».
Ранее Mkset рассказывал о том, каких счетов за отопление следует ждать жителям Башкортостана в этот сезон.