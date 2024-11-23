Какие квитанции за тепло придут жителям Башкирии

Posted 23 ноября, 03:46
Published 23 ноября, 03:46
Modified 23 ноября, 03:49
Updated 23 ноября, 03:49
Последнее плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ вступило в силу 1 июля 2024 года. По данным башкортостанского Госкомитета по тарифам, для МУП «УИС» и «БашРТС» установлена единая стоимость в ₽2831,17 за Гкал — это на 10,6% выше, чем в осенне-зимний отопительный сезон 2023/24 года.
Власти Башкирии информировали, что счета в квитанциях указаны по рассчёту из данных прибора учёта тепла. Снимают показания с счётчиков, как правило, в ночь с 23 на 24 число каждого месяца.
Между тем в некоторых домах таких приборов нет — в подобных случаях платить придётся уже по нормативу. Он указан, например, на ресурсах «Уфимских инженерных сетей».
Ранее Mkset публиковал инструкцию о том, как можно избавить себя от тягостной платы за коммунальные услуги.