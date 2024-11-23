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Posted 23 ноября, 03:46

Published 23 ноября, 03:46

Modified 23 ноября, 03:49

Updated 23 ноября, 03:49

Уфимцам придут счета за отопление

Какие квитанции за тепло придут жителям Башкирии

23 ноября 2024, 03:46
Фото: 1MI.

Уфимцам придут счета за отопление

Рассказываем, какова цена горячих батарей в среднестатистической уфимской квартире.

Насколько подорожало отопление в сезоне 2024/25?

Последнее плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ вступило в силу 1 июля 2024 года. По данным башкортостанского Госкомитета по тарифам, для МУП «УИС» и «БашРТС» установлена единая стоимость в ₽2831,17 за Гкал — это на 10,6% выше, чем в осенне-зимний отопительный сезон 2023/24 года.

Как считают суммы за отопление?

Власти Башкирии информировали, что счета в квитанциях указаны по рассчёту из данных прибора учёта тепла. Снимают показания с счётчиков, как правило, в ночь с 23 на 24 число каждого месяца.

Между тем в некоторых домах таких приборов нет — в подобных случаях платить придётся уже по нормативу. Он указан, например, на ресурсах «Уфимских инженерных сетей».

Как не платить за ЖКХ в Башкирии — пошаговая инструкция
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал инструкцию о том, как можно избавить себя от тягостной платы за коммунальные услуги.

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