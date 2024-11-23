Какие квитанции за тепло придут жителям Башкирии

Последнее плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ вступило в силу 1 июля 2024 года. По данным башкортостанского Госкомитета по тарифам, для МУП «УИС» и «БашРТС» установлена единая стоимость в ₽2831,17 за Гкал — это на 10,6% выше, чем в осенне-зимний отопительный сезон 2023/24 года.