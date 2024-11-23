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Posted 23 ноября, 09:25

Published 23 ноября, 09:25

Modified 23 ноября, 09:27

Updated 23 ноября, 09:27

Известна личность погибшей в урагане уфимки

Известна личность погибшей в урагане уфимки

23 ноября 2024, 09:25
Фото: Vk.
Журналисты поговорили с семьёй девушки из Уфы, погибшей при ЧС в Подмосковье — пишет «КП-Уфа».

Напомним, 22-летнюю уфимку насмерть задавил металлический павильон в Подольске. Хрупкая девушка оказалась под весом стеклянной будки-курилки, сорванной мощнейшими порывами ветра. Смерть наступила практически мгновенно.

Уфимка погибла на столичной вахте
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По данным издания, погибшая — Алина Я., уроженка Салавата. Девушка перед переездом в столичный регион окончила колледж на техника-технолога и решилась отправиться покорять Москву. На протяжении последних трёх лет Алина работала на складе Ozon и жила в общежитии, Салават навещала каждый отпуск.

Трагедия же случилась именно спустя недолгое время после возвращения из родного города. Девушка вышла на перекур с коллегами, когда на неё обрушилась стальная конструкция.

Журналистам мать покойной рассказала, что о гибели дочери она узнала от знакомых — когда о трагедии уже трубили СМИ. До этого с ней, с её же слов, никто не связывался.

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