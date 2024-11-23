Известна личность погибшей в урагане уфимки

Posted 23 ноября, 09:25
Published 23 ноября, 09:25
Modified 23 ноября, 09:27
Updated 23 ноября, 09:27
Напомним, 22-летнюю уфимку насмерть задавил металлический павильон в Подольске. Хрупкая девушка оказалась под весом стеклянной будки-курилки, сорванной мощнейшими порывами ветра. Смерть наступила практически мгновенно.
По данным издания, погибшая — Алина Я., уроженка Салавата. Девушка перед переездом в столичный регион окончила колледж на техника-технолога и решилась отправиться покорять Москву. На протяжении последних трёх лет Алина работала на складе Ozon и жила в общежитии, Салават навещала каждый отпуск.
Трагедия же случилась именно спустя недолгое время после возвращения из родного города. Девушка вышла на перекур с коллегами, когда на неё обрушилась стальная конструкция.
Журналистам мать покойной рассказала, что о гибели дочери она узнала от знакомых — когда о трагедии уже трубили СМИ. До этого с ней, с её же слов, никто не связывался.