Итоги недели в Башкирии: встреча Путина и новый штраф

Уфимцы вылили на властей претензии за проект застройки квартала в районе «восемнадцатой» больницы. Сейчас на территории уже есть несколько новостроек — ещё больше соседей местные жители, судя по всему, получать не хотят. Однако у администрации планы совсем другие — в новом документе мэрии говорится о решении возвести на участке ещё несколько многоэтажек. Между тем сам квартал окружён лесным массивом — уфимцы опасаются, что вместо зелёного уголка они получат под окном очередные человейники.