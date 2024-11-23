Итоги недели в Башкирии: встреча Путина и новый штраф

Posted 23 ноября, 03:00
Published 23 ноября, 03:00
Modified 23 ноября, 03:58
Updated 23 ноября, 03:58
В Башкирии начали выписывать первые в сезоне протоколы за выход на тонкий лёд — любителям зимней рыбалки, не ценящим свои жизни, за такой риск грозит штраф от ₽2 тыс. до ₽3 тыс.
Власти Уфы пообещали без форс-мажоров открыть проблемную переправу через реку Уфу. Как и обещалось, путепровод запустят в воскресенье, 24 ноября, ровно в полночь. Правда, не весь, а лишь по одной полосе в обе стороны, как и прежде. Полностью мост будет открыт только 25 декабря.
Власти Башкирии договорились обсудить с одним из коммерческих предприятий запуск прогулочных катеров на реке Белой. Если всё пройдёт гладко, свой «флот» компания запустит в столицу региона к лету 2026 года.
Улицу Мусы Гареева в Уфе закроют с 20 по 10 декабря — такие меры вводят в связи с проведением форума «Россия — Казахстан», в ходе которого в город, по данным инсайдеров, может прибыть президент России Владимир Путин. Отметим, что в ходе минувшего визита главы государства эту же улицу также перекрывали. Впрочем, власти о визите президента официально не сообщали — куда вероятнее, что главы Казахстана и России выступят по видеосвязи.
Целый частный сектор Кузнецовского Затона оказался лишён водоснабжения в середине недели. Из-за врезки водопровода на реконструируемой улице Пугачёва жителям на сутки отключили воду. Кроме пятиста с лишним домов, услуги ЖКХ лишились две многоэтажки и множество других объектов, включая детский сад.
Уфимцы вылили на властей претензии за проект застройки квартала в районе «восемнадцатой» больницы. Сейчас на территории уже есть несколько новостроек — ещё больше соседей местные жители, судя по всему, получать не хотят. Однако у администрации планы совсем другие — в новом документе мэрии говорится о решении возвести на участке ещё несколько многоэтажек. Между тем сам квартал окружён лесным массивом — уфимцы опасаются, что вместо зелёного уголка они получат под окном очередные человейники.
Власти Башкирии ответили на требования запретить выступление группы «Ночные снайперы» (12+) в столице региона. Напомним, концерт музыкального коллектива запланирован в городе на 16 декабря. Министерство культуры Республики Башкортостан заявило, что планов запрещать концерт у них нет. В пресс-службе ведомства, разводя руками, указали на то, что «Уфа-Арена» не подчиняется министерству и является коммерческой площадкой.
Власти башкирской столицы продолжат благоустраивать территорию забррошенной Водонапорной башни, построенной в XX веке. В относительно недолгий срок участок вокруг объекта культурного наследия облагородили — сейчас рабочие строят лестницу, благодаря которой попасть к знаменитой «водокачке» можно будет прямо с Набережной, а не через закоулки частного сектора.
Новый маршрут, который проходит за лагерем «Чайка», стал настоящим испытанием: пешеходов и велосипедистов ждут резкие перепады высот, крепкий снег и полное отсутствие освещения. Как пишет Ufa1, работы по установке освещения стартовали ещё в сентябре: рыли канавы, ставили фонари, но вот света все нет и нет. К середине ноября, когда снег уже успел выпасть и темнеть стало ещё раньше, ситуация с освещением не изменилась.
Согласно ежеднедельному отчёту Росстата о ценах в башкортостанских супермаркетах, к праздникам бутерброд с маслом и икрой обойдется жителям региона куда дороже. По свежим данным статистики за октябрь 2024 года, икра лососевых рыб взлетела в цене на 22,9% по сравнению с сентябрем того же года. Сливочное масло тоже не отстало — его стоимость только за месяц увеличилась на 10%.
В Уфе наблюдается небольшое снижение стоимости квадратного метра на рынке новостроек. По последним данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в новостройках Уфы на 1 сентября 2024 года составляла 133 000 рублей, а на 19 ноября она снизилась до 129 000 рублей, что соответствует падению на 3%.
Башкирия заняла 27 место в рейтинге экономической устойчивости регионов. В «топ-35» Республике удалось за три месяца подняться на четыре позиции. А вот соседний Татарстан оказался выше предыдущего своего положения сразу на семь строчек. Таким образом, по итогам рейтинга соседний с Башкирией регион занял девятое место.
Подборка новостей Mkset из сводки происшествий Уфы и Башкирии:
Первый на этой недел матч для «СЮ» обернулся неудачей. Уфимцы понесли поражение со счётом 2:3. Примечательно, что в истории домашних матчей «зелёных» с «Металлургом Мн» прослеживается явная чёрная полоса — за семь последних встреч «юлаевцы» не выиграли ни одного матча против «Магнитки» на родном «поле».
Гостевая встреча с оппонентам из Тольятти же отметилась для «СЮ» куда большим везением — команды шли вровень два тайма, пока «Лада» наконец не обрела преимущество в одну шайбу. Счёт 1:0 хоккеистам удалось сохранить почти до конца игры, однако всего за 39 секунд до сирены «СЮ» забил в ворота «Лады» гол. В дополнительной пятиминутке «юлаевцам» удалось победить. Матч в итоге закончился со счётом 2:1.