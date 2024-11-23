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Posted 23 ноября, 13:48

Published 23 ноября, 13:48

Modified 23 ноября, 13:50

Updated 23 ноября, 13:50

Двое детей исчезли под Уфой

Двое детей исчезли под Уфой

23 ноября 2024, 13:48
Фото: 1MI.
На окраине столицы Башкирии потерялись несовершеннолетние брат с сестрой — об этом сообщили волонтёры отряда «БашРегионСпас» в субботу, 23 ноября.

Дети — 13-летний Ваня и 11-летняя Аня — ушли из дома в Михайловке в выходной день и перестали выходить на связь.

Мальчик был одет во всё чёрное — куртку, штаны и кроссовки. Ориентировка гласит, что рост парня — 1,46 м, телосложение худощавое, волосы чёрные глаза карие. Девочка — 1,36 м, кареглазая, с каштановыми волосами. Одета в последний раз была в красную куртку, а также чёрные штаны и чёрные сапоги.

Поисками детей занимаются волонтёры поисковых отрядов и правоохранительные органы.

В Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщина
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Миякинском районе Башкирии 45-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении без денег и документов. Спустя два дня поисков её нашли мёртвой. По словам родственников, погибшая имела проблемы с ментальным здорвьем.

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