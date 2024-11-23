Двое детей исчезли под Уфой

Мальчик был одет во всё чёрное — куртку, штаны и кроссовки. Ориентировка гласит, что рост парня — 1,46 м, телосложение худощавое, волосы чёрные глаза карие. Девочка — 1,36 м, кареглазая, с каштановыми волосами. Одета в последний раз была в красную куртку, а также чёрные штаны и чёрные сапоги.