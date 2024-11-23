Двое детей исчезли под Уфой

Posted 23 ноября, 13:48
Published 23 ноября, 13:48
Modified 23 ноября, 13:50
Updated 23 ноября, 13:50
Дети — 13-летний Ваня и 11-летняя Аня — ушли из дома в Михайловке в выходной день и перестали выходить на связь.
Мальчик был одет во всё чёрное — куртку, штаны и кроссовки. Ориентировка гласит, что рост парня — 1,46 м, телосложение худощавое, волосы чёрные глаза карие. Девочка — 1,36 м, кареглазая, с каштановыми волосами. Одета в последний раз была в красную куртку, а также чёрные штаны и чёрные сапоги.
Поисками детей занимаются волонтёры поисковых отрядов и правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Миякинском районе Башкирии 45-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении без денег и документов. Спустя два дня поисков её нашли мёртвой. По словам родственников, погибшая имела проблемы с ментальным здорвьем.