Дорого-богато: подборка квартир с трэш-дизайном из Башкирии

Ещё один «ковровый рай» ищет своего хозяина в уфимской Максимовке. Коттедж без определённой цены имеет два этажа, а также шесть комнат, ни в одной из которых вы не спрячетесь от будто бы захвативших жилище ковров. Справедливости ради, маловероятно, что ремонт «элитного коттеджа» спасёт даже полное избавление от советских тканевых изделий, соседствующих с «аристократичными» люстрами и занавесками.