Дорого-богато: подборка квартир с трэш-дизайном из Башкирии

Posted 23 ноября, 06:42
Published 23 ноября, 06:42
Modified 23 ноября, 07:05
Updated 23 ноября, 07:05
Первый кандидат на номинацию самого «царского» интерьера всея Башкирии расположен в Стерлитамаке. «Шикарную» трёшку, в убранстве которой, кажется, нет ни «квадрата» без цветов и ковров, предлагают купить за ₽6,75 млн. Автор объявления между тем подчеркнул, что ремонт он сделал совсем недавно.
Не первый год по сети гуляет снимок коттеджа с весьма странным интерьером. Как выяснилось, находится дом в Уфе. Проектировал внутренне убранство помещений человек с явной любовью к искуственным цветам в вазах и зебрам. Инопланетные растения в этом доме будут смотреть на вас буквально с каждого угла, а также с отражений в зеркальных потолках.
Отдельного внимания заслуживают подиум на кухне и стык ламината с плиткой. Просили за это произведение дизайнеского искусства ₽30 млн.
Если решения в предыдущих двух квартирах можно было оправдать плохим вкусом, то интерьер этого жилища едва ли поддаётся каким-то разумным объяснениям. Доверим красноречивые описания пользователям соцсетей.
— Золотое сечение по-уфимски. Табуреточка слегка не вписывается, но без неё человечеству никак.
— Когда прошёл трёхдневные курсы дизайнера интерьера с нуля.
— Играли в лофт и проиграли.
— Это выглядит так, будто ты пятилетний обустраиваешь дом в Sims.
Ещё одной лакшери-квартире в Уфе идеально подойдёт слоган «в тесноте, да не в обиде». Чем только не пожертвуешь ради интерьера, которому позавидуют лучшие дизайнеры Европы. Трэш-комнатное жилище на 64 «квадрата» с продажи уже снято. Судя по всему, даже на него нашёлся свой ценитель.
Одним из победителей рубрики можно считать дом на 487 «квадратов» за ₽20 млн. В этом коттедже есть всё для шикарной жизни — сцена для театральных постановок, комната с роскошными диванами для светских бесед, зал для менуэтов с англезами и даже строгий кабинет.
Любителям активного образа жизни придётся по душе шведская стенка, установленная прямо в коридоре. Судя по всему, огромных пустых пространств в комнатах хозяину не хватило, чтобы поставить спортивный снаряд в какое-нибудь более удобное место. Понять владельца, конечно, можно: с такой дворянской жизнью совсем не остаётся времени на физические упражнения — одни балы, да встречи с царскими особами.
Ещё один «ковровый рай» ищет своего хозяина в уфимской Максимовке. Коттедж без определённой цены имеет два этажа, а также шесть комнат, ни в одной из которых вы не спрячетесь от будто бы захвативших жилище ковров. Справедливости ради, маловероятно, что ремонт «элитного коттеджа» спасёт даже полное избавление от советских тканевых изделий, соседствующих с «аристократичными» люстрами и занавесками.
Не пощадили любители аристократичной эстетики и коттедж на 500 «квадратов» с участком в 25 соток. Впрочем, в этот раз убранство хотя бы относительно монолитно — хозяева поняли, что ходить по коврам из бабушкиной квартиры не под стать элите XXI века. Выбивается из общей канвы только домашний кинотеатр с блестящими креслами. Находится особняк в поселке Акбердино Иглинского района Башкирии. Просит за него владелец ₽100 млн.
Чуть адекватнее, но не без вычурных решений, выглядит другой коттедж во всё том же Акбердино. Цена у дома тоже поскромнее — всего ₽52 млн. Площадь его составляет 250 «квадратов», а участка — пятьдесят соток. Как пишет сам автор объявления, дизайн интерьера этого жилища «выполнен в стиле Прованс». Если исключить бассейн и ванную, остальная часть дома выглядит не самым худшим образом.
Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой хотят возвести закрытый для посторонних малоэтажный посёлок. В нём будут продавать исклюительно дома премиум-класса. Квартал с богатыми коттеджами собираются разместить недалеко от посёлка Зубово. Некоторые уже иронично нарекли этот участок новой уфимской «долиной нищих».