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Posted 23 ноября, 03:12

Published 23 ноября, 03:12

Modified 23 ноября, 03:14

Updated 23 ноября, 03:14

Декабрь начнётся со снегопадов в Башкирии

Декабрь обескуражит Башкирию

23 ноября 2024, 03:12
Фото: mkset.ru.

Декабрь начнётся со снегопадов в Башкирии

Последний месяц 2024 года готовит жителям Башкортостана и Уфы всего один ясный день — следует из предварительного прогноза синоптиков, изученного Mkset в субботу, 23 ноября.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», практически всё начало декабря будут идти снегопады. Средняя дневная температура не поднимется выше -4°C, самый низкий показатель в первую неделю месяца — до -9°C. По данным портала, всего в декабре будет 20 дней осадков, а также 10 облачных дней, ясно же будет всего один день в конце месяца. Стоит заметить, что прогнозы на такие долгие сроки — лишь предварительные, ближе к датам они могут корректироваться.

В Уфе температура воздуха, как и практически всегда, будет выше, чем в среднем по Башкирии. «Гисметео» в первую неделю декабря обещает -2°C… -6°C. В первых числах пойдёт дождь со снегом, после — настоящие снегопады.

Что посмотреть в Башкирии зимой за один день
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Ранее Mkset рассказывал о том, какие места в Башкирии лучше всего подойдут для короткого зимнего отдыха и автопутешествий.

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