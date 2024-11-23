Декабрь обескуражит Башкирию

Posted 23 ноября, 03:12
Published 23 ноября, 03:12
Modified 23 ноября, 03:14
Updated 23 ноября, 03:14
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», практически всё начало декабря будут идти снегопады. Средняя дневная температура не поднимется выше -4°C, самый низкий показатель в первую неделю месяца — до -9°C. По данным портала, всего в декабре будет 20 дней осадков, а также 10 облачных дней, ясно же будет всего один день в конце месяца. Стоит заметить, что прогнозы на такие долгие сроки — лишь предварительные, ближе к датам они могут корректироваться.
В Уфе температура воздуха, как и практически всегда, будет выше, чем в среднем по Башкирии. «Гисметео» в первую неделю декабря обещает -2°C… -6°C. В первых числах пойдёт дождь со снегом, после — настоящие снегопады.
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