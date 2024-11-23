Декабрь обескуражит Башкирию

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», практически всё начало декабря будут идти снегопады. Средняя дневная температура не поднимется выше -4°C, самый низкий показатель в первую неделю месяца — до -9°C. По данным портала, всего в декабре будет 20 дней осадков, а также 10 облачных дней, ясно же будет всего один день в конце месяца. Стоит заметить, что прогнозы на такие долгие сроки — лишь предварительные, ближе к датам они могут корректироваться.