Бастрыкин заинтересовался злыми собаками из Уфы

Posted 23 ноября, 15:02
Published 23 ноября, 15:02
Modified 23 ноября, 15:04
Updated 23 ноября, 15:04
Напомним, ЧП случилось в минувшую пятницу, 22 ноября, в микрорайоне Инорс. Городские камеры засняли момент того, как девушка пытается спастись от окруживших её бездомных псов. Отчаявшись, уфимка отходит к болоту, где трескается лёд — в итоге девушка оказалсь по колено в воде. Спасло то, что поблизости оказались двое мужчин, разогнавших бродяг.
Проверкой по факту инцидента занялись следователи, а её, в свою очередь, поставил на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Отчитаться о ходе следственных действий должен будет руководитель местного управления ведомства.