mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 15:02

Published 23 ноября, 15:02

Modified 23 ноября, 15:04

Updated 23 ноября, 15:04

Глава СК организовал проверку о нападении собак в Уфе

Бастрыкин заинтересовался злыми собаками из Уфы

23 ноября 2024, 15:02
Фото: пресс-служба Следкома.

Глава СК организовал проверку о нападении собак в Уфе

Инцидент со стаей бродячих собак, едва не загрызших девушку из башкирской столицы, дошёл до высоких кабинетов следователей — отчитались в субботу, 23 ноября, в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП случилось в минувшую пятницу, 22 ноября, в микрорайоне Инорс. Городские камеры засняли момент того, как девушка пытается спастись от окруживших её бездомных псов. Отчаявшись, уфимка отходит к болоту, где трескается лёд — в итоге девушка оказалсь по колено в воде. Спасло то, что поблизости оказались двое мужчин, разогнавших бродяг.

Собаки загнали юную уфимку в болото
Узнать подробнее

Проверкой по факту инцидента занялись следователи, а её, в свою очередь, поставил на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Отчитаться о ходе следственных действий должен будет руководитель местного управления ведомства.

Читайте также:
Инвалида избили из-за собаки в БашкирииВ Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщинаИзвестна личность погибшей в урагане уфимки
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Животные#Собаки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика