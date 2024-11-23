Бастрыкин заинтересовался злыми собаками из Уфы

Напомним, ЧП случилось в минувшую пятницу, 22 ноября, в микрорайоне Инорс. Городские камеры засняли момент того, как девушка пытается спастись от окруживших её бездомных псов. Отчаявшись, уфимка отходит к болоту, где трескается лёд — в итоге девушка оказалсь по колено в воде. Спасло то, что поблизости оказались двое мужчин, разогнавших бродяг.