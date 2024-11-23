Башкирия превратится в Сайлент Хилл

Posted 23 ноября, 13:23
Published 23 ноября, 13:23
Modified 23 ноября, 13:25
Updated 23 ноября, 13:25
По всему региону специалисты ожидают переменную облачность. Последний день недели пройдёт без дождей и снега. Гололёд также не обещается. Синоптики прогнозируют сильный ветер — от 9 до 14 м/с. Ночью и ранним утром на регион опустится туман, который может серьёзно снизить видимость на трассах.
Температура воздуха — без особых «качелей», кроме юго-восточных районов. Там ночью похолодает до -10°C. В остальной Башкирии в тёмное время суток — не ниже 0°C… -5°C. Днём синоптики ждут 0°C… +5°C.
Для Уфы прогноз практически идентичен за исключением температурных показателей. В столице Башкирии ночью и ранним утром будет 0°C, днём же потеплеет до +3°C… +5°C.
Ранее Mkset рассказывал о местах в Башкирии, которые идеально подойдут для однодневного автопутешествия в зимний период.