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Posted 23 ноября, 13:23

Published 23 ноября, 13:23

Modified 23 ноября, 13:25

Updated 23 ноября, 13:25

Сильный ветер и туман прогнозируют в Башкирии

Башкирия превратится в Сайлент Хилл

23 ноября 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney.

Сильный ветер и туман прогнозируют в Башкирии

Башкортостанский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды в регионе на воскресенье, 24 ноября.

По всему региону специалисты ожидают переменную облачность. Последний день недели пройдёт без дождей и снега. Гололёд также не обещается. Синоптики прогнозируют сильный ветер — от 9 до 14 м/с. Ночью и ранним утром на регион опустится туман, который может серьёзно снизить видимость на трассах.

Температура воздуха — без особых «качелей», кроме юго-восточных районов. Там ночью похолодает до -10°C. В остальной Башкирии в тёмное время суток — не ниже 0°C… -5°C. Днём синоптики ждут 0°C… +5°C.

Для Уфы прогноз практически идентичен за исключением температурных показателей. В столице Башкирии ночью и ранним утром будет 0°C, днём же потеплеет до +3°C… +5°C.

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