Башкирия превратится в Сайлент Хилл

По всему региону специалисты ожидают переменную облачность. Последний день недели пройдёт без дождей и снега. Гололёд также не обещается. Синоптики прогнозируют сильный ветер — от 9 до 14 м/с. Ночью и ранним утром на регион опустится туман, который может серьёзно снизить видимость на трассах.