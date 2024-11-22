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Posted 22 ноября, 12:05

Published 22 ноября, 12:05

Modified 22 ноября, 12:07

Updated 22 ноября, 12:07

Зимнее ненастье обрушится на Уфу

Зимнее ненастье обрушится на Уфу

22 ноября 2024, 12:05
Фото: 1MI.
В преддверии зимы Башкирия готовится к ухудшению погодных условий, сообщает в пятницу, 22 ноября, Башгидромет.

В субботу, 23 ноября, на территории Башкирии прогнозируется облачная погода с прояснениями. В некоторых районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью по северным регионам они могут усилиться до умеренных. Местами ожидается гололед, что может создать определенные трудности для автомобилистов и пешеходов.

Ветер южный и юго-восточный будет дуть со скоростью 8-13 м/с, однако местами его порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от 0 до -5 °C, а на юго-востоке Башкирии она может опуститься до -10 °C. Днем температура поднимется до -2…+3 °C.

В Уфе погода в субботу, 23 ноября, схожая: также ожидаются облачные условия с прояснениями и небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью осадки могут стать более интенсивными. Температура воздуха в столице составит 0…-2 °C ночью и +1…+3 °C днем.

На отдельных участках дорог Башкирии существует риск гололедицы и снежного наката, что может значительно ухудшить видимость ночью и утром — она опустится до 500-1000 метров из-за тумана и осадков.

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