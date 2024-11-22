Зимнее ненастье обрушится на Уфу

В субботу, 23 ноября, на территории Башкирии прогнозируется облачная погода с прояснениями. В некоторых районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью по северным регионам они могут усилиться до умеренных. Местами ожидается гололед, что может создать определенные трудности для автомобилистов и пешеходов.