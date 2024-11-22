Жители Башкирии взяли более 9 тысяч автокредитов

На первом месте среди популярных у клиентов марок авто стоит Lada. За ней следуют устойчивые китайские производители. Такие как Haval, Chery, Geely. Семь из десяти жителей Башкирии (68%) покупают в кредит иномарки. Лишь 32% заемщиков предпочитают отечественные автомобили. С небольшим перевесом лидируют новые машины, их приобрели 54% покупателей, что близко к общероссийскому показателю в 57%.