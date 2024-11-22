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Posted 22 ноября, 08:16

Published 22 ноября, 08:16

Modified 22 ноября, 08:16

Updated 22 ноября, 08:16

Жители Башкирии взяли более 9 тысяч автокредитов

Жители Башкирии взяли более 9 тысяч автокредитов

22 ноября 2024, 08:16
Фото: 1MI.
Пресс-служба банка ВТБ сообщает, что за 9 месяцев 2024 года жители региона оформили кредитов на покупки автомобилей на общую сумму 11,3 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Больше всего автомобили покупали в июне. Получается, что летом более 1,4 тысяч человек заняли у банка 1,8 млрд рублей. В среднем каждый займ составлял 1,2 млн. В ПФО по этим показателям Башкортостан занимает второе место после Татарстана.

На первом месте среди популярных у клиентов марок авто стоит Lada. За ней следуют устойчивые китайские производители. Такие как Haval, Chery, Geely. Семь из десяти жителей Башкирии (68%) покупают в кредит иномарки. Лишь 32% заемщиков предпочитают отечественные автомобили. С небольшим перевесом лидируют новые машины, их приобрели 54% покупателей, что близко к общероссийскому показателю в 57%.

Средний срок автокредита в первых трех кварталах 2024 года составил 68 месяцев. Во втором полугодии на фоне роста ставок и стоимости автомобилей клиенты стали чаще брать займы на более длительные сроки.

— В третьем квартале количество выдач автокредитов в Башкирии снизилось по сравнению со вторым кварталом более чем на четверть. Рынок «охлаждается» на фоне ужесточения политики регулятора. Тем не менее, за счет «бума» в первом полугодии, по итогам 2024-го мы ожидаем значительного прироста выдач по сравнению с 2023 годом. Среди основных факторов роста рынка — увеличение поставок автомобилей из Китая и параллельный импорт, запуск программ поддержки от автопроизводителей, а также появление новых брендов, в основном, азиатских», — прокомментировал управляющий ВТБ в Башкирии Станислав Морилов.
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