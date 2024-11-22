Жители Башкирии взяли более 9 тысяч автокредитов

Posted 22 ноября, 08:16
Published 22 ноября, 08:16
Modified 22 ноября, 08:16
Updated 22 ноября, 08:16
Больше всего автомобили покупали в июне. Получается, что летом более 1,4 тысяч человек заняли у банка 1,8 млрд рублей. В среднем каждый займ составлял 1,2 млн. В ПФО по этим показателям Башкортостан занимает второе место после Татарстана.
На первом месте среди популярных у клиентов марок авто стоит Lada. За ней следуют устойчивые китайские производители. Такие как Haval, Chery, Geely. Семь из десяти жителей Башкирии (68%) покупают в кредит иномарки. Лишь 32% заемщиков предпочитают отечественные автомобили. С небольшим перевесом лидируют новые машины, их приобрели 54% покупателей, что близко к общероссийскому показателю в 57%.
Средний срок автокредита в первых трех кварталах 2024 года составил 68 месяцев. Во втором полугодии на фоне роста ставок и стоимости автомобилей клиенты стали чаще брать займы на более длительные сроки.
— В третьем квартале количество выдач автокредитов в Башкирии снизилось по сравнению со вторым кварталом более чем на четверть. Рынок «охлаждается» на фоне ужесточения политики регулятора. Тем не менее, за счет «бума» в первом полугодии, по итогам 2024-го мы ожидаем значительного прироста выдач по сравнению с 2023 годом. Среди основных факторов роста рынка — увеличение поставок автомобилей из Китая и параллельный импорт, запуск программ поддержки от автопроизводителей, а также появление новых брендов, в основном, азиатских», — прокомментировал управляющий ВТБ в Башкирии Станислав Морилов.