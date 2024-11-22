mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 12:48

Published 22 ноября, 12:48

Modified 22 ноября, 12:50

Updated 22 ноября, 12:50

Забыли отключить? Эти бытовые приборы могут стать причиной пожара, пока вас нет дома!

Забыли отключить? Эти бытовые приборы могут стать причиной пожара, пока вас нет дома!

22 ноября 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney. Забыли отключить? Эти бытовые приборы могут стать причиной пожара, пока вас нет дома!
Уезжая надолго из квартиры или дома, многие из нас закрывают окна, включают сигнализацию и тщательно проверяют замки. Но знаете ли вы, что некоторые привычные бытовые приборы продолжают «воровать» электроэнергию, даже если ими не пользуются?

Современные приборы, даже находясь в режиме ожидания, потребляют электроэнергию. Это называется фантомным питанием, а сами устройства — «вампирами». Такой подход не только обременяет бюджет, но и создает дополнительные риски для безопасности дома. Простой пример: забытая включенной кофеварка может перегреться или спровоцировать замыкание.

— Эти приборы продолжают потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии, — утверждает Ян Палмер-Смит, эксперт по ремонту бытовой техники в компании Domestic & General.

Какие же устройства обязательно нужно отключить?

Кухонная техника: отключите всё лишнее

На вашей кухне стоит множество устройств, которые работают от сети, даже если ими не пользуются. Например, микроволновые печи, кофемашины и чайники имеют встроенные часы или световые индикаторы. Эти, на первый взгляд, мелочи незаметно «тянут» энергию.

Микроволновка может расходовать до 5 ватт в режиме ожидания — за месяц это выливается в ощутимые суммы. Чтобы избежать подобных потерь, отключите такие приборы перед поездкой.

— Небольшие бытовые приборы, такие как чайники, микроволновые печи и кофемашины, всегда следует отключать, — советует Ян Палмер-Смит.
Кухонная техника: отключите всё лишнееКухонная техника: отключите всё лишнее
Кухонная техника: отключите всё лишнее. Фото: Изображение Midjourney

Стиральные и посудомоечные машины

Крупные приборы тоже требуют внимания. Они продолжают потреблять энергию, даже если не работают, чтобы быть готовыми к моментальному запуску. Кроме того, при длительном отсутствии в доме существует риск протечек.

Эксперты рекомендуют перед отпуском не только отключить такие устройства, но и перекрыть воду. Это предотвратит повреждения от внезапных утечек.

— Возвращение домой и обнаружение повреждений от воды — распространенная проблема для домовладельцев. Чтобы избежать таких рисков, перекройте водоснабжение на время отъезда, — рекомендует Ян Палмер-Смит.

Запорный кран обычно находится под раковиной, и перекрыть его — дело одной минуты.

Плиты

Электрические и газовые плиты потребляют энергию в режиме ожидания, а также могут представлять пожарную опасность. Отключение питания минимизирует риски, особенно если в доме могут происходить перепады напряжения.

— Отключайте все ненужные электроприборы, чтобы сэкономить деньги и снизить риск возгорания из-за сбоев в электросети, — напоминает эксперт.

Что можно оставить включённым?

Конечно, не вся техника подлежит отключению. Например, холодильник должен продолжать работать, чтобы продукты оставались свежими. Однако перед отъездом рекомендуется проверить его содержимое, вымыть и убрать всё, что может испортиться.

— Очистите холодильник от всех свежих продуктов, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха. Гигиеничная кухня — лучший подарок после отпуска, — добавляет Палмер-Смит.
Чёрные смесители — стиль или катастрофа? Почему они разрушают мечты о красивой ванной
Узнать подробнее
Читайте также:
Выключите это немедленно! Какие приборы опасно оставлять включенными и почемуХозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новыйПочему ваш фен может быть опаснее, чем вы думали: советы по очистке
#Ольга Харина#Электричество#Техника#Квартира#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика