Забыли отключить? Эти бытовые приборы могут стать причиной пожара, пока вас нет дома!

Уезжая надолго из квартиры или дома, многие из нас закрывают окна, включают сигнализацию и тщательно проверяют замки. Но знаете ли вы, что некоторые привычные бытовые приборы продолжают «воровать» электроэнергию, даже если ими не пользуются?

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