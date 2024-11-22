Забыли отключить? Эти бытовые приборы могут стать причиной пожара, пока вас нет дома!

Posted 22 ноября, 12:48
Published 22 ноября, 12:48
Modified 22 ноября, 12:50
Updated 22 ноября, 12:50
Современные приборы, даже находясь в режиме ожидания, потребляют электроэнергию. Это называется фантомным питанием, а сами устройства — «вампирами». Такой подход не только обременяет бюджет, но и создает дополнительные риски для безопасности дома. Простой пример: забытая включенной кофеварка может перегреться или спровоцировать замыкание.
— Эти приборы продолжают потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии, — утверждает Ян Палмер-Смит, эксперт по ремонту бытовой техники в компании Domestic & General.
Какие же устройства обязательно нужно отключить?
На вашей кухне стоит множество устройств, которые работают от сети, даже если ими не пользуются. Например, микроволновые печи, кофемашины и чайники имеют встроенные часы или световые индикаторы. Эти, на первый взгляд, мелочи незаметно «тянут» энергию.
Микроволновка может расходовать до 5 ватт в режиме ожидания — за месяц это выливается в ощутимые суммы. Чтобы избежать подобных потерь, отключите такие приборы перед поездкой.
— Небольшие бытовые приборы, такие как чайники, микроволновые печи и кофемашины, всегда следует отключать, — советует Ян Палмер-Смит.
Крупные приборы тоже требуют внимания. Они продолжают потреблять энергию, даже если не работают, чтобы быть готовыми к моментальному запуску. Кроме того, при длительном отсутствии в доме существует риск протечек.
Эксперты рекомендуют перед отпуском не только отключить такие устройства, но и перекрыть воду. Это предотвратит повреждения от внезапных утечек.
— Возвращение домой и обнаружение повреждений от воды — распространенная проблема для домовладельцев. Чтобы избежать таких рисков, перекройте водоснабжение на время отъезда, — рекомендует Ян Палмер-Смит.
Запорный кран обычно находится под раковиной, и перекрыть его — дело одной минуты.
Электрические и газовые плиты потребляют энергию в режиме ожидания, а также могут представлять пожарную опасность. Отключение питания минимизирует риски, особенно если в доме могут происходить перепады напряжения.
— Отключайте все ненужные электроприборы, чтобы сэкономить деньги и снизить риск возгорания из-за сбоев в электросети, — напоминает эксперт.
Конечно, не вся техника подлежит отключению. Например, холодильник должен продолжать работать, чтобы продукты оставались свежими. Однако перед отъездом рекомендуется проверить его содержимое, вымыть и убрать всё, что может испортиться.
— Очистите холодильник от всех свежих продуктов, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха. Гигиеничная кухня — лучший подарок после отпуска, — добавляет Палмер-Смит.
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