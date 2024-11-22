Власти Уфы вложат ₽285 млрд в транспортную инфраструктуру

Так, в частности, к концу этого срока в Уфе планируют довести абсолютно все дороги общего пользования до состояния, соответствующего нормативным требованиям. Если к концу 2024 года доля проблемных дорог в башкирской столице составляет 20,5%, то в начале 2030 года их должно остаться уже не более 16,94%, а к 2042 — 0%.