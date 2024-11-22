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Posted 22 ноября, 05:07

Published 22 ноября, 05:07

Modified 22 ноября, 07:06

Updated 22 ноября, 07:06

Власти Уфы вложат ₽285 млрд в транспортную инфраструктуру

Власти Уфы вложат ₽285 млрд в транспортную инфраструктуру

22 ноября 2024, 05:07
Фото: mkset.ru.
Мэрия башкирской столицы одобрила новый «наполеоновский» документ о развитии дорожной сети города до 2042 года — стратегическую концепцию подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Так, в частности, к концу этого срока в Уфе планируют довести абсолютно все дороги общего пользования до состояния, соответствующего нормативным требованиям. Если к концу 2024 года доля проблемных дорог в башкирской столице составляет 20,5%, то в начале 2030 года их должно остаться уже не более 16,94%, а к 2042 — 0%.

До 2029 года включительно на эти и другие цели власти планируют потратить более ₽149 млрд. В целом же за всё время программы потрачено будет ₽285 млрд.

Где в Уфе опасно ездить
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Ранее Mkset разбирал анализ аварийности в городе из того же документа — на основе данных уфимских властей был составлен рейтинг самых опасных мест в Уфе.

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