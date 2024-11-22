ВЭБ. РФ: в Уфе существенно выросла доля новых компаний и предприятий

«По результатам обработки первых массивов данных за 2024 год мы видим и значительные эффекты от ряда проектов, в том числе ГЧП, и активное участие бизнеса в развитии городов. Предварительно можно выделить результаты Выборга, Мичуринска, Уфы и Тольятти — здесь существенно выросла доля новых компаний и предприятий, которые ведут деятельность в течение трех и более лет. Заметно увеличилось число социальных предприятий — тут можно отметить Южно-Сахалинск, Нарьян-Мар, Сергиев Посад, Астрахань и Калининград», — сказал Андрей Самохин. Как он отметил, существенную позитивную динамику по показателям группы «Природно-экологические условия» показывают Екатеринбург, Томск и Чита — в этих городах заметно выросла доля перевозок электротранспортом.