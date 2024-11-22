В центре Уфы спалили припаркованные автомобили

Posted 22 ноября, 06:23
Published 22 ноября, 06:23
Modified 22 ноября, 07:00
Updated 22 ноября, 07:00
Как стало известно, рано утром 22 ноября на улице Мушникова загорелся автомобиль Nissan Murano. Пламя быстро распространилось на соседний Changan CS95, который был припаркован рядом. По данным спасателей, никто не пострадал, и пожарные оперативно справились с огнём. Причина возгорания устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.
По информации инсайдерских телеграмм-каналов, пожар мог быть поджогом. По данным с камер видеонаблюдения, неизвестный мужчина пришёл во двор с канистрой, облил Nissan Murano горючей жидкостью и поджёг его, после чего скрылся с места происшествия. Свидетельница событий рассказала, что около четырёх утра слышала несколько громких хлопков, после чего началось горение. Она немедленно вызвала пожарных, и соседи начали эвакуировать свои автомобили.