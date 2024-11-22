В центре Уфы спалили припаркованные автомобили

По информации инсайдерских телеграмм-каналов, пожар мог быть поджогом. По данным с камер видеонаблюдения, неизвестный мужчина пришёл во двор с канистрой, облил Nissan Murano горючей жидкостью и поджёг его, после чего скрылся с места происшествия. Свидетельница событий рассказала, что около четырёх утра слышала несколько громких хлопков, после чего началось горение. Она немедленно вызвала пожарных, и соседи начали эвакуировать свои автомобили.