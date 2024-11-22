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Posted 22 ноября, 06:23

Published 22 ноября, 06:23

Modified 22 ноября, 07:00

Updated 22 ноября, 07:00

В Уфе подожгли иномарки

В центре Уфы спалили припаркованные автомобили

22 ноября 2024, 06:23
Фото: МЧС России.

В Уфе подожгли иномарки

В столице Башкирии ранним утром произошел поджог двух автомобилей, припаркованных во дворе дома на улице Мушникова, сообщает в пятницу, 22 ноября, МЧС России по РБ.

Как стало известно, рано утром 22 ноября на улице Мушникова загорелся автомобиль Nissan Murano. Пламя быстро распространилось на соседний Changan CS95, который был припаркован рядом. По данным спасателей, никто не пострадал, и пожарные оперативно справились с огнём. Причина возгорания устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.

Фото: МЧС России

По информации инсайдерских телеграмм-каналов, пожар мог быть поджогом. По данным с камер видеонаблюдения, неизвестный мужчина пришёл во двор с канистрой, облил Nissan Murano горючей жидкостью и поджёг его, после чего скрылся с места происшествия. Свидетельница событий рассказала, что около четырёх утра слышала несколько громких хлопков, после чего началось горение. Она немедленно вызвала пожарных, и соседи начали эвакуировать свои автомобили.

Видео: Честный Репортаж.

Как ранее сообщал Mkset, воспламенение занавески в селе Мраково обернулось жуткой трагедией.

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