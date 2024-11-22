В центре Уфы разрешили строить небоскрёбы

Речь идёт о территории, ограниченной улицами Ленина и Крупской, в Советском районе Уфы. Через квартал также проходит улица Мастерская. На этом участке в рамках программы комплексного развития собираются снести 16 построек в частном секторе и ещё два нежилых здания. Некоторые из объектов признаны аварийными.