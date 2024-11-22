В центре Уфы разрешили строить небоскрёбы

Posted 22 ноября, 15:56
Published 22 ноября, 15:56
Modified 22 ноября, 18:17
Updated 22 ноября, 18:17
Речь идёт о территории, ограниченной улицами Ленина и Крупской, в Советском районе Уфы. Через квартал также проходит улица Мастерская. На этом участке в рамках программы комплексного развития собираются снести 16 построек в частном секторе и ещё два нежилых здания. Некоторые из объектов признаны аварийными.
В квартале дали карт-бланш на строительство жилых зданий любой этажности, однако ввести будущему застройщику можно будет квартиры общей площадью не более 49,5 тысячи «квадратов», поэтому «разгуливаться» на небывалые небоскрёбы компания будет едва ли.
Отметим, что само предприятие-исполнитель программы пока не выбрано — с ним власти определятся по итогам торгов на право застраивать квартал.